Voor altijd veilig: op deze harde schijven bewaar je wat nu op dvd staat

De manier waarop we informatie opslaan is de laatste decennia snel veranderd. Boeken werden vervangen door USB-sticks, analoge filmrolletjes door digitale foto’s, cd’s door mp3-bestanden. De kans bestaat dat ook jij een decennium geleden nog video’s op een dvd brandde. Om die zo goed mogelijk voor het nageslacht te bewaren sla je die ondertussen het best op een harde schijf op. Als je maar een paar dvd’s wil overzetten kan dat manueel via een computer, met specifieke software als WinX.

Als je echter een enorme collectie hebt, dan bestaat er tegenwoordig hardware om meerdere dvd’s tegelijk in te lezen. Die toestellen zijn in de regel duur voor een gewone consument, maar er zijn ook firma’s die zo’n machines hebben waar je jouw dvd-collectie tegen betaling kan laten ‘rippen’.

De digitale bestanden die je vervolgens krijgt, moet je dan ook ergens bewaren. Op je pc of MacBook is nooit een goed idee, wegens de opslagruimte die zulke bestanden innemen en zo de werking van je computer kunnen vertragen. Je slaat ze dus beter op in de cloud (denk aan Dropbox of Google Drive) of op een externe harde schijf. Hoewel het voordeel van de cloud is dat je bestanden overal bereikbaar zijn, zijn harde schijven al snel goedkoper voor wie een mooie collectie dvd’s heeft overgezet.

Soorten harde schijven

Je hebt de traditionele harde schijf, ook wel de hard disk drive of HDD genoemd. Daarnaast is er de solid state drive, de SSD. Een SSD bevat geen bewegende onderdelen, een HDD wel. Die laatste heeft daarom een lagere snelheid, maar is goedkoper en heeft meer opslagcapaciteit. Ideaal voor wie de harde schijf voornamelijk wil gebruiken om beeldmateriaal op te bewaren! Dit zijn alvast drie goede modellen.

Seagate Expansion Portable 2TB (vanaf 61,90 euro)

Deze harde schijf heeft geen voedingskabel nodig, want de stroom komt binnen via USB. Het toestel is amper 2,5 inch groot en weegt nog geen 200 gram. Let er wel op dat je deze harde schijf formatteert wanneer je hem op een Mac zou gebruiken. Bekijk de Seagate Expansion Portable 2TB.

WD Elements Portable 4TB (vanaf 89 euro)

Nog zo’n toestel dat via USB gevoed wordt is de WD Elements Portable 4TB. Die is dubbel zo groot, waardoor je plaats hebt voor ongeveer 2000 uur aan HD-video of 1 miljoen foto’s. Bekijk de WD Elements Portable 4TB.

Seagate Backup Plus Hub 8TB (vanaf 149,46 euro)

Als je nood hebt aan nog eens dubbel zoveel opslag, kun je een toestel als de Seagate Backup Plus Hub 8TB aanschaffen. Deze harde schijf heeft wel een externe stroomadapter nodig, waardoor je hem dicht bij een stopcontact moet plaatsen. Handig zijn de twee USB-poorten, waarmee je bijvoorbeeld toestellen op kunt laden. Bekijk de Seagate Backup Plus Hub 8TB.

Op zoek naar een ander model? Bekijk hier de best beoordeelde harde schijven.

