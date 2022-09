“Volgens biologisch instinct gaat je aantrekkelijkheid achteruit als je kaal wordt”: toch hoef je daar als man niet van wakker te liggen, zegt seksuologe Chloë

“Bij meisjes zijn de symptomen meer zichtbaar, maar ook jongens zien we vroeger puberen”: kinderarts bespreekt de risico’s en mogelijke oorzaken

The New York Times bracht het onlangs in het groot: de puberteit begint vroeger dan voorheen. Maar niemand weet hoe dat komt. Klopt dat? An Jacobs, als kinderarts verbonden aan de dienst kinderendocrinologie – de dienst die zich bezighoudt met het hormonenhuishouden, zeg maar – van het UZ Leuven, beaamt de stelling: “Er zijn voor België geen cijfers voorhanden, maar we merken het wel in de praktijk.”

