Voetballende kids thuis? Wesley Sonck verklapt zijn 7 tips om stevig te knallen op het veld

HLN ShopZondag gaat het WK Voetbal van start. Hou je niet enkel van de sport naast, maar ook op het veld? Of heb je voetballende kids thuis zitten? Ex-Rode Duivel en Gouden Schoen Wesley Sonck en coach van het nationale jeugdteam Bob Browaeys helpen je in een nieuwe online masterclass het maximum uit jezelf of je kroost te halen. HLN Shop mocht alvast een handvol tips prijsgeven.

1. Beperk je niet tot één profiel

Ben je een spits, centrale verdediger of aanvallende middenvelder? Of misschien kom je wel het meest tot je recht als buitenspeler of in het doel?... Zoek uit waar op het veld je het beste functioneert, maar probeer je wel zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ben je bijvoorbeeld een uitstekende spits, maar vind je verdedigend werk lastig, ga dan eens in het middenveld staan. Zo kan je ook je minder sterke kanten bijschaven in plaats van louter te focussen op wat je het liefst doet of al goed kan. Als je je verschillende profielen kan aanmeten, maximaliseer je bovendien je speelkansen.

Je laten begeleiden door topprofessionals? In deze online masterclass geven Wesley Sonck en Bob Browaeys hun voetbalgeheimen prijs (tegen voordeeltarief).

2. Hou je hoofd erbij

Spelinzicht is één van de moeilijkste dingen om te trainen. Weten waar je moet staan, voorspellen wat er gaat gebeuren en de juiste keuze maken tussen dribbelen, de bal doorspelen of richting doel trappen, bepalen echter hoe goed je bent als voetballer. Je mag dan nog de beste techniek bezitten, zonder sterk positiespel zal je het niet ver schoppen in voetballand.

Denk dus steeds goed na wanneer je op het veld staat. Neem het spel nauwkeurig in je op, bepaal waar je medespelers en (directe) tegenstanders zich bevinden en waar de bal naartoe moet, zodat je op het juiste moment op de juiste plaats kan staan.

3. Werken, werken, werken

‘Hard work beats talent’ is één van de leuzen van Wesley Sonck. Hard werken wint altijd van talent áls talent niet hard werkt. Dus ook al heb je een gave voor voetbal, toch moet je blijven zwoegen om dat talent te ontplooien. Beschouw de bal als je beste vriend. Heb je een uurtje vrij, ga dan liever wat voetballen dan pakweg gamen, maar laat je verantwoordelijkheden er niet voor staan.

Zoek je kwalitatieve, lichtgewicht voetbalgoal om te oefenen? Dit topexemplaar is in drie maten beschikbaar.

4. Train je minder goede voet

Gebruik je goede voet, maar train je minder goede, zodat die toch bijna even sterk wordt als je goede. Oefen je baltechniek en -controle in beide benen door links en rechts te trappen tegen een muur. Zo heeft ex-Rode Duivel Wesley Sonck véle uren van zijn voetbalcarrière gesleten.

5. Geef jezelf een doel

Je bent nooit te oud om dingen bij te leren. Sta na iedere match stil bij je spel. Vraag je af wat je beter had kunnen doen en wat wel al goed ging. Zo kan je doelstellingen bepalen om jezelf de volgende keer te overtreffen. Ben je bijvoorbeeld een flankverdediger, dan kan je je voornemen tijdens de volgende wedstrijd vijf goede voorzetten te geven. Je bent dan bewust met het spel bezig en zal sneller leren.

Gebruik indien mogelijk videobeelden als feedback. Analyseer die beelden om nog sneller progressie te maken. Die aanpak hanteert Bob Browaeys bij de nationale jeugdploeg.

Leren van ‘s werelds allerbesten? Met deze beamer met bluetooth projecteer je het WK levensecht op je muur (nu 129 euro i.p.v. 199 euro).

6. Benader verlies als een winnaar

Uiteraard probeer je iedere wedstrijd te winnen, maar willen winnen betekent ook op de juiste manier omgaan met iets dat verkeerd loopt op veld. Een positieve reactie door te proberen jouw fout of die van een medespeler te herstellen, is dan de enige juiste. Emotioneel reageren brengt je geen millimeter verder. Integendeel, het haalt je uit je evenwicht, terwijl je je hoofd bij het spel zelf moet houden.

Doe dus zoals Messi: pak de bal, speel rustig verder en geniet ervan, want je plezier en het teamgebeuren staan op één. Zelfs na een nederlaag kan je die winnaarsmentaliteit hooghouden, bijvoorbeeld doordat je veel geleerd hebt tijdens die match.

7. Beoefen andere sporten

Wesley Sonck spendeerde naast het voetbalveld heel wat tijd aan zwemmen, turnen, tennissen, pingpong, atletiek en lopen. Wil je de beste sporter in jezelf naar boven halen, dan heb je alle belang bij een brede basis. Via andere sporten optimaliseer je je spierstelsel en krijg je een nog betere controle over je lichaam. Je stelt je technische capaciteiten en balgevoel op punt.

Volledig scherm Masterclass Voetballen. © HLN Shop

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.