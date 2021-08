Voeding helpt je planten langer bloeien en maakt ze klaar voor de winter: tuinexperte legt uit welk product past bij welke soort

Is je orchidee uitge­bloeid en verliest je ficus bladeren? Met de tips van onze tuinexper­te houd je je kamerplan­ten mooi en gezond

1 augustus Hoe goed je ze ook verzorgt, er kan altijd wat misgaan met je kamerplanten. Een geel blad, bruine randjes en slappe stengels zijn duidelijke signalen, maar wat scheelt er precies? Geef je te weinig of net te veel water? Is de plek te koud of te warm? Onze tuinexperte Laurence Machiels lost jullie meest gestelde vragen op.