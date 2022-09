Vlaming kijkt per dag 188 minuten op zijn smartphone: expert legt uit wat je aan je digitale verslaving kan doen

Ook oudere generaties worstelen met ongezond smartphone­ge­bruik. Ise (27): “Mijn ouders praten niet meer aan tafel, ze scrollen gewoon”

Wanneer we het over de gevaren van de smartphone hebben, denken we meteen aan jongeren. Zíj zijn verslaafd. Maar in de realiteit blijkt dat oudere generaties even grote slachtoffers kunnen zijn van de minicomputer in onze hand. Ise* (27) ziet het bij haar ouders: ze zijn 54, maar gedragen zich door hun smartphone als tieners. “Als ik hen vraag om te stoppen met scrollen aan tafel, reageren ze met puberaal gemor.” Mediapsycholoog Koen Ponnet en digitale detoxcoach Christine Wittoeck herkennen het fenomeen. “Oudere generaties worden amper geleerd hoe ze hun smartphonegebruik kunnen reguleren.”

24 februari