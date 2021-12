Vlaamse Energieleverancier failliet: wat doe je het best als klant?

Dreig je zonder stroom te vallen?

Waarom vermijd je best een noodlevering?

Het tarief dat de netbeheerder als noodleverancier hanteert, is hetzelfde als dat bij een opzegging van het leveringscontract door de energieleverancier, bijvoorbeeld na herhaaldelijke wanbetalingen. Hoeveel je exact betaalt hangt af van de netbeheerder die je regio bedient. Het tarief ligt sowieso hoger dan de goedkopere aanbiedingen op de energiemarkt. Inwoners uit Antwerpen betalen bij een enkelvoudig tarief voor de component energieprijs 18,08 eurocent per kilowattuur. Ter vergelijking: het goedkoopste tarief op de commerciële markt via Mijnenergie.be bedraagt 14,66 eurocent per kilowattuur, exclusief kortingen. Je betaalt dus 28,8% meer bij de noodleverancier.

Wat met de betaalde voorschotten?

Hoewel je als consument dankzij die leveringszekerheid optimaal beschermd lijkt, ondervind je mogelijk toch financiële hinder omwille van de al betaalde voorschotfacturen. In een normaal scenario volgt aan het einde van de rit een slotfactuur waarbij de leverancier het mogelijke teveel aan betaalde voorschotten terugstort. In het geval van een faillissement zal die terugbetaling waarschijnlijk uitblijven. Wanneer het dossier van het faillissement in handen van de rechtbank is, ligt de bal in het kamp van de curator. De enige optie die je dan nog rest, is zelf per aangetekende brief een aangifte van schuldvordering indienen bij de curator. Al blijft ook dan de kans reëel dat je je centen als niet-bevoorrecht schuldeiser niet meer terugziet.