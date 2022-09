Vlaamse eigenaar bezorgt Kreta nieuwe architectuurparel (waar je zelf op vakantie kunt)

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een nieuwbouwvilla op Kreta van een Vlaamse eigenaar, ongetwijfeld een van de mooiste van het eiland.

Kreta is een populaire plek bij Vlamingen die een tweede verblijf in het zuiden kopen. Het mediterrane klimaat, de stranden, het lekkere eten en de variatie die het eiland te bieden heeft, hebben een grote aantrekkingskracht. Heel wat eigenaars kiezen voor een nieuwbouw waarvan het concept op voorhand grotendeels vastligt. De Vlaamse bouwheer van deze villa Pure C opteerde echter om een unieke woning op maat te ontwerpen.

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

De nieuwbouw die pas dit jaar werd opgeleverd spreekt om verschillende reden tot de verbeelding. In de eerste plaats is er de schitterende architectuur waarbij ruimtes in elkaar vloeien, maar toch op zich staan door een geschrankt grondplan en doorsteken via stapstenen in het water. Vloeren en plafonds lopen door tot buiten en onzichtbare profielen van ramen die wegschuiven doen de overgang van de leefruimte naar het terras helemaal vervagen.

Volledig scherm Elxis © Pure C

Steunkolommen doen denken aan de zuilen van een Griekse tempel. Ze maken een massieve muur ook overbodig en daardoor heb je een zicht van 240 graden op de omgeving. Je geniet hier van een ongelooflijk zicht op de zee, de bergen en het eiland Spinalonga.

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

Zittend op een van de terrassen of in de buitenbar of liggend in een zonnebed aan de vuurplaats of op het water krijg je het gevoel dat het verwarmde overloopzwembad van maar liefst 25 meter én met een insprong overgaat in de zee. Opzij is er nog een tweede zwembad voor de kinderen.

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

Binnen creëren een beperkt aantal materialen en een zacht kleurenpalet een heel rustgevend interieur. Daarin zijn zes slaapkamers met eigen douche of badkamer ondergebracht, maar ook een wellness met hot tub, sauna, fitness en wijnkelder. Met een oppervlakte van 360 m² was er aan ruimte alleszins geen gebrek. Het plot van 400 m² heeft geen inkijk van buren en die privacy maakt het plaatje compleet.

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

Volledig scherm Elxis © Pure C

De Vlaamse eigenaar houdt al dit moois niet alleen voor zichzelf, maar verhuurt de villa ook. Reken in het najaar op zo’n 13.000 euro per week. Tijdens de zomer loopt de huur op tot boven de 20.000 euro. In dat bedrag zit ook een uitgebreid servicepakket verrekend. Klik hier voor meer info. Wie interesse heeft om een gelijkaardige villa te bouwen, kan bij de Nederlandse makelaar Elxis terecht. Half oktober heeft die ook een stand op Second Home, de beurs voor tweede verblijven in Gent. Reken op een vanafprijs van 1,5 miljoen euro.