Vintage én kindvriendelijk: 5 retro games om te proberen op de Nintendo Switch

Het Japanse Nintendo teert al decennia op dezelfde franchises. Wie opgroeide met Mario, Donkey Kong of Zelda heeft intussen waarschijnlijk zelf kinderen. Voor veel ouders zijn de populaire Switch-games dan ook pure nostalgie. Of je ze nu met het volledige gezin speelt of in je eentje, de gedachte aan de legendarische cartridges waar je het stof uit moest blazen loert steeds om de hoek. Deze vijf games zijn alvast aanraders!

Super Mario 3D All-Stars (vanaf 52,99 euro)

Om de 35ste verjaardag van Super Mario te vieren bracht Nintendo een bundel met drie herwerkte klassiekers uit. Super Mario 64 (uit 1996), Super Mario Sunshine (uit 2002) en Super Mario Galaxy (uit 2007) zijn zo voor het eerst in high-definition te spelen op de Switch. De perfecte introductie voor een nieuwe generatie die kennis maakt met ’s werelds beroemdste loodgieter. Bekijk hier Super Mario 3D All-Stars.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (vanaf 39,95 euro)

In 1996 verscheen de eerste Crash Bandicoot, een platformgame waarin een buideldas het opneemt tegen Dr. Neo Cortex en andere vijanden. Dit spel bundelt drie oude games die in een nieuw jasje heruitgegeven zijn: Crash Bandicoot (uit 1996), Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (uit 1997) en Crash Bandicoot: Warped (uit 1998). De game bevat zo meer dan honderd levels waarvan twee volledig nieuw zijn. Bekijk hier Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Mario Kart 8 (vanaf 53,99 euro)

In het echte leven gebeurt er bitter weinig wanneer je een banaan voor iemands wielen gooit, in Mario Kart is het voldoende om iemand in een ravijn te doen donderen. Ook in de achtste editie van het spel racen spelers tussen vleesetende planten, door mijnen of over de hypnotiserende Rainbow Road. Bekijk hier Mario Kart 8.

Super Smash Bros. Ultimate (vanaf 54,99 euro)

Wat als je Prinses Peach tegen Pikachu kunt laten vechten? De premisse van Super Smash Bros. is even eenvoudig als bizar: alle Nintendo-figuren strijden tegen elkaar. Door verschillende toetsen te combineren ontdek je unieke slagen en stoten. Een zeer verslavend spel, dat je met zeven vrienden tegelijkertijd kunt spelen. Bekijk hier Super Smash Bros. Ultimate.

SEGA Mega Drive Classics (vanaf 29,99 euro)

In 1998 verscheen de Sega Mega Drive, een legendarische console waarop je onder andere Sonic The Hedehog, Virtua Fighter en Golden Axe kon spelen. Die games vind je, samen met 47 andere klassiekers, op dit Switch-spel. In tegenstelling tot andere games in dit overzicht is er op grafisch vlak vrij weinig gewijzigd tegenover het origineel, waardoor deze collectie je in geen tijd terugbrengt naar de jaren 90. Bekijk hier SEGA Mega Drive Classics.

