Vier vakantie in 15de-eeuwe Toscaanse villa met de allures van een paleis

Wim (39) bleef na zijn studies plakken op Aruba: “Een zorgeloos leven of één langgerek­te vakantie is het niet. Ik leid nu eenmaal vier bedrijven”

Velen mijmeren erover, maar weinigen durven het: hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Een vakantiejob in de plaatselijke surfschool in Aruba zorgde ervoor dat Wim Eelens (39) als jonge twintiger niet meer naar België terugkeerde om verder te studeren. Hij bleef er plakken en kocht de surfschool. Bijna twintig jaar later heeft hij drie sportzaken op Aruba en één in Bonaire. Al droomt hij er ook wel van om op een dag weer in België met een tractor rond te rijden.

17 juli