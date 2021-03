Vier goede redenen om géén bitcoins te kopen

Toen recent bekend raakte dat autobouwer Tesla voor 1,5 miljard dollar bitcoins had gekocht, bereikte de koers van de virtuele munt nieuwe recordhoogten, zelfs tot 60.000 dollar. Tesla is zeker niet de eerste onderneming die investeert in de virtuele munt. Een investering door de onderneming van Elon Musk – de op één na rijkste man ter wereld – geeft wel extra elan aan de bitcoin als belegging. Maar of zo’n investering dan meteen ook interessant is voor u als kleine belegger? Daar zijn kanttekeningen bij te maken.

1. De koers springt op en neer

De koers van de bitcoin is volatiel: grote stijgingen worden gevolgd door minstens even grote dalingen. Na de zomer schommelde de koers van de bitcoin rond 10.000 dollar (8.404 euro). Sindsdien is de koers doorgestegen tot 60.000 dollar (50.426 euro). Maar dat tij kan snel keren. Eind 2017 zat de koers in de buurt van 20.000 dollar (16.809 euro), maar het jaar nadien zakte die tot ongeveer 4.000 dollar (3.361 euro). Dat is een verlies van 80 procent... In de praktijk zijn er maar weinig beleggers die goed kunnen omgaan met zulke schommelingen.

2. Onvoorspelbaar

Het is op dit moment haast onmogelijk om te voorspellen in welke richting de bitcoinkoers zal evolueren. Dat is trouwens al niet gemakkelijk voor ‘gewone’ aandelen, maar daar zijn tenminste wel objectieve cijfers voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan cijfers rond omzet, winst, cashflow, koers-winstverhouding, die veel kunnen vertellen over de waardering van een bepaald aandeel. Bij bitcoin is het veel moeilijker om te bepalen wat de intrinsieke waarde is - als die er al is - en wat dat betekent voor het verdere koersverloop. De voorspellingen lopen dan ook sterk uiteen. De critici zien bitcoin als een grote zeepbel die vroeg of laat zal barsten. De believers denken dat de koersen nog zullen klimmen tot honderdduizenden dollars. U snapt waarom u als belegger niet zoveel houvast hebt.

3. Nog geen ingeburgerd betaalmiddel

Voorstanders van de bitcoin argumenteren graag dat de virtuele munt zal/kan uitgroeien tot hét betaalmiddel van de toekomst. En als dat klopt, is het zeker een goede reden om erin te investeren. Opnieuw vinden we hier zowel sceptici als overtuigden. De meeste experts gaan er (nog) niet vanuit dat bitcoin geld zoals we dat nu kennen zal vervangen. De reden daarvoor is tijd. Elke transactie via bitcoin wordt geverifieerd door het netwerk van andere gebruikers (blockchain), waardoor elke transactie ook enige tijd in beslag neemt. Als courant betaalmiddel (bijvoorbeeld bij de bakker) zou dat nogal omslachtig werken.

4. Energieverslindend

De bitcoin krijgt verder nog kritiek omdat het onderliggende systeem zo energieverslindend is. Om bitcointransacties te checken, worden veel zware computers gebruikt. In 2019 verbruikte de bitcointechnologie meer stroom dan alle Belgen samen. Nu duurzaamheid een steeds grotere prioriteit wordt, kan dat grote bedrijven én particulieren ervan weerhouden om te investeren in bitcoins.

Conclusie

Voor elke argument tegen de bitcoin kunnen voorstanders een tegenargument aanbrengen. De waarheid is dat niemand het koersverloop kan voorspellen of kan uitsluiten dat het een zeepbel is die vroeg of laat ontploft. Dat maakt van de bitcoin eerder een middel om te speculeren, dan om op een duurzame manier uw spaarcenten in te beleggen.

Als u toch risico wil nemen, kan u beter op regelmatige tijdstippen beleggen in een gespreide portefeuille van beleggingsfondsen. De potentiële rendementen zijn misschien minder indrukwekkend, maar het risico is beperkter (maar ook niet onbestaand). Voor de meeste beleggers is de volatiliteit van een doorsneefonds (waarvan de koers ook op en neer gaat) al moeilijk genoeg om mee om te gaan. Bij bitcoin zijn de sprongen nog vele malen groter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be: