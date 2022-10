VIDEO. “In België zien we jaarlijks meer dan 100.000 botfracturen door osteoporose”: met deze oefeningen kan je het voorkomen

Leuven Rudi Smits (63) uit Heverlee leeft al veertien jaar met osteoporo­se: “Lopen mag niet meer, maar ik zit heus niet stil, hoor”

Naar aanleiding van Wereld Osteoporose Dag, op woensdag 20 oktober, lanceert Amgen de campagne ‘Behandel met zorg’. Osteoporose kun je niet genezen, maar je kunt er wel snel(ler) bij zijn om erger te voorkomen. De 63-jarige Rudi Smits uit Heverlee weet er alles van, want hij kreeg de diagnose in 2007. “Als een vrouw me in de winkel vraagt om iets uit het hoogste rek te nemen, vind ik het belachelijk om te moeten zeggen: ‘neen, ik mag dat niet’.”

