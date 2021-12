“Vertel desnoods de flauwste mop ooit om het niet over het C-woord te hebben”: met deze tips overleef je de eindejaarsfeesten

Tips van professio­nals om gezellig én veilig kerst te vieren rond een vuurschaal: “Gooi dennenap­pels in het vuur en maak chili”

Binnen mogen we zo goed als geen mensen uitnodigen, maar in de frisse buitenlucht kunnen we met vier mensen afspreken. En daar maken we het beste van: met een deken, glühwein en een sfeervol vuurtje. De co-owner van een tuincentrum vertelt hoe je de beste vuurschalen en korven uitkiest, een partyplanner hoe je voor sfeer zorgt en een prof hoe je op een veilige manier een vuurtje stookt. “Kies niet voor het duurste model, want nadat je een schaal enkele keren gebruikt hebt, begint die sowieso te roesten.”

20 december