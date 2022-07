“Vers hout zorgt voor meer rook”: zo maak je in je tuin zelf een kampvuur volgens de regels van de kunst én van de wet

Gezellig samen rond het vuur zitten, terwijl je marshmallows roostert. Een kampvuur is de ideale manier om een zomeravond in schoonheid af te sluiten. Maar hoe steek je het vuur het gemakkelijkst aan? En wat zijn de meest gemaakte fouten? Natuurpunt en een echte bushcrafter leggen stap voor stap uit hoe je voor het perfecte vuur zorgt. “Om het vuur in gang te krijgen, heb je droog natuurlijk materiaal nodig.”

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat een vuurtje in je eigen tuin maken eigenlijk niet mag. “ De verbranding van afvalstoffen zoals hout- of tuinafval is strafbaar”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “De politie kan je hiervoor een boete opleggen. Voor kleine vuurtjes met onbehandeld en droog hout maken we echter een uitzondering. Dat is toegelaten, zolang je ervoor zorgt dat alles veilig kan gebeuren. Hou bijvoorbeeld rekening met het weer, en zorg voor blusmiddelen. Per gemeente kunnen er wel altijd verschillen zijn in regelgeving. Bovendien moet je weten dat een kampvuur maken, heel wat fijn stof de lucht in stuurt. Echt goed voor milieu is het dus niet.”

Meest gemaakte fouten

Stel dat je desondanks heel graag een kampvuur maakt, is het belangrijk om te weten welke fouten je dient te vermijden. “Een echte beginnersfout is het gebruik van vers gekapt hout”, vertelt Pieter Blondé. Hij is een bushcrafter en verblijft regelmatig in de wilde natuur. “Voor een kampvuur moet je gedroogd, dood hout gebruiken. Vers hout is vochtig en bevat water. Het zal je vuur dus doen blussen, en bovendien zorgen voor een sterke rookvorming.”

Quote Kooltjes die gloeien kunnen het vuur opnieuw aanwakke­ren Pieter Blondé, Bushcrafter

“Een tweede vaak gemaakte fout is het gebruiken van te grote houtblokken. Je bouwt je vuur het best langzaam op. Eerst klief je je hout heel fijn, en daarna bouw je op naar een groter geheel. Vuur heeft niet alleen warmte, maar ook zuurstof nodig. Ruimte tussen de blokken hout is dus belangrijk. Ook blazen en wapperen kan ervoor zorgen dat je vuur meer zuurstof krijgt en beter brandt.”

“Tot slot is het essentieel dat je ervoor zorgt dat je vuur zeker uit is. Als je denkt dat je vuur uit is, giet je er het best toch nog even water overheen. Er bestaat immers altijd de kans dat er onder de as nog kooltjes aan het gloeien zijn. En die warmte kan het vuur opnieuw aanwakkeren.”

Hoe maak je een goed kampvuur?

Nu je weet waar je een kampvuur mag maken en wat je zeker niet mag doen, is het tijd voor het echte werk. Natuurpunt legt stap per stap uit hoe je een kampvuur maakt.

Lees verder onder de video.

• Maak de omgeving brandveilig

Verwijder alle brandbare spullen in de omgeving. Gebruik daarbij altijd je gezond verstand. Op een kurkdroge zomerdag maak je best geen vuur aan. Zet tot slot een volle emmer water klaar om het vuur te kunnen doven.

• Klief hout

Klief enkele blokjes droog hout. Plaats eerst een stevig zakmes op een bok hout en klop erop met een ander stuk hout dat je als hamer gebruikt. Belangrijk is dat je hiervoor met je knieën op de grond zit en weg van je lichaam snijdt. Kies liefst voor zacht hout, zoals berk, populier of wilg. Je hebt telkens minstens twee goedgevulde handen met hout nodig in verschillende formaten: van duimdik tot lange dunne schilfers.

• Zorg voor brandbaar materiaal

Om het vuur in gang te krijgen, heb je droog natuurlijk materiaal nodig. Denk aan dennennaalden, twijgjes en droog gras. Vul aan met afgeschraapte houtkrullen.

• De lont erin

Neem een lucifer of aansteker en steek het brandbare materiaal aan. Blaas zachtjes om het vuur aan te wakkeren.

• Meer hout

Leg langzaam meer hout op het vuur, van klein naar groot. Vuur heeft veel lucht nodig, dus leg er niet te veel hout in één keer bij. Bij veel rookvorming, maar weinig vlammen, moet je zuurstof in het vuur blazen.

• Geniet

Geniet van je vuurtje. Laat het nooit alleen achter.

• Doof

Laat het vuur nooit uit zichzelf uitdoven. Doe het vuurtje met veel water uit. Strooi eventueel zand om het vuur te versmachten.

Lees ook: