Verrassend verbouwd: zo’n charmante chalet in de bergen zag je nog nooit

Hoe kan je de erfenis van je kinderen uitstellen? “De gemakke­lijk­ste manier is met een vruchtge­brui­ker, maar er zijn nog andere opties”

Als je erfgenamen bij jouw overlijden nog jong of onervaren zouden zijn, bestaat de kans dat ze niet goed omspringen met de erfenis. Hoewel erfgenamen normaal gezien onmiddellijk vrij zijn om met het geërfde vermogen te doen met wat ze willen, is het ook mogelijk om dat uit te stellen. Hoe ver kan je daarin gaan en wat zijn eventuele valkuilen? Onze experte erfenissen, advocate Ayfer Aydogan, geeft meer uitleg over de mogelijke opties.

