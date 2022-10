“Verplicht asbestattest zal woningverkoop vertragen”

Hongaarse chimney cakes vind je dit najaar op bijna elke jaarmarkt: wat is dat krokante streetfood precies? En hoe wordt het gemaakt?

Wie al eens op citytrip naar Boedapest of Praag trok, kwam op élke hoek van de straat ongetwijfeld wel een kraampje tegen met het streetfood kürtöskalács of chimney cakes. In eigen land bots je waarschijnlijk op de Belgische versie van Romy De Schutter (38) en haar man Sam Haesen (45) op jaarmarkten en evenementen in hun Chimney’s-foodtruck. Maar wat zijn die chimney cakes precies? Waarom zijn ze zo speciaal? En hoe worden ze gemaakt?

23 oktober