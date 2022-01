Verkoop woningen in Ardennen blijft stijgen: zoveel betaal je er voor een huis

Het Ardennenvastgoed begon kort na de corona-uitbraak in 2019 aan een offensief en dat is vandaag nog altijd aan de gang. Heel wat aantrekkelijke huizen worden aan een vanafprijs op de markt gebracht om kandidaat-kopers tegen elkaar op te laten bieden. Wie twijfelt, komt te laat.

Terwijl in 2020 de vastgoedactiviteit op nationaal niveau daalde met 2,7 procent, nam die in de Ardennen toe met 5,3 procent. Dat is te danken aan de toegenomen interesse voor de groenste regio van ons land. Mensen waren het grondig beu om opgesloten ‘in hun kot’ te zitten en hadden meer dan ooit nood aan een stek in de natuur die makkelijk bereikbaar was en zich dicht bij huis bevond. De vraag naar vastgoed in de Ardennen was een poosje zo sterk, dat er bijna geen woningen meer te koop stonden. In sommige gemeenten stonden de Vlamingen in voor een derde van de transacties.

Quote Luxemburg scoorde ook in 2021 bijzonder goed. Nergens anders nam het aantal transac­ties zo fel toe: nog eens 21,2% meer in vergelij­king met 2020.

De populairste regio, Durbuy en omgeving, bevindt zich in Luxemburg, en die provincie scoorde ook in 2021 bijzonder goed. Nergens anders nam het aantal transacties zo fel toe: nog eens 21,2% meer in vergelijking met 2020. Ook Namen scoorde bovengemiddeld (+17,6 %).

Snel beslissen

Het toont aan dat het Ardennenoffensief nog niet gaan liggen is. Wie iets op het oog heeft, moet snel beslissen. Het is dus belangrijk om goed voorbereid de markt op te gaan, op voorhand het aanbod goed te bestuderen en om te informeren hoe ver je financieel kunt gaan. Hou vooral dat laatste in het achterhoofd wanneer je gevraagd wordt om een bod uit te brengen vanaf een bepaalde prijs, iets wat tegenwoordig heel dikwijls gebeurt bij instapklare huizen op gunstige locaties.

In Luxemburg betaalde je vorig jaar gemiddeld 244.611 euro (+8,6%) voor een woning. In Namen was dat 229.275 euro (+8,2%). Luik (216.569 euro, +6,9%) en Henegouwen (176.535 euro, +6,6 %) bleven net onder de gemiddelde prijsstijging van het hele land (+7,5 %).

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

