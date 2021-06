Verkoop televisies neemt fors toe door EK voetbal: deze 10 toestellen worden het meest verkocht

1. LG OLED55CX6LA - vanaf 1.099 euro

Deze 55-incher van het Koreaanse topmerk LG biedt het beste uit meerdere werelden: een goede beeldverwerking, een fraai design, en toch een strakke prijs. De CX6 heeft een oled-scherm (organic light emitting diode): een schermtechnologie waarbij de organische deeltjes die het beeld in de beelplaat vormen ook licht geven, wat een spectaculaire kleurenpracht oplevert. Naast de sublieme beeldkwaliteit heeft de CX ook een hoge beeldverwerkingssnelheid, ideaal voor het kijken van sportwedstrijden. Bekijk en vergelijk de LG OLED55CX6LA en ontdek waar je hem het goedkoopste kan kopen.

Volledig scherm De absolute verkoopstopper komt uit de CX-reeks van LG. © LG

2. LG OLED65CX6LA - vanaf 1.499 euro

Over deze runner-up valt weinig meer te vertellen, want het is hetzelfde toestel als de nummer één uit dit lijstje, maar dan met een 65 inch-scherm. Voor de rest: zelfde mooie design, zelfde uitmuntende beeldkwaliteit en hoge beeldverwerkingssnelheid, zelfde prettige bediening. De sprong van 55 inch naar 65 inch is er sowieso eentje die meer en meer nieuwe tv-eigenaars vandaag maken. Lees hier alle info over de LG OLED65CX6LA.

Volledig scherm Zelfde tv, groter formaat. © LG

3. LG OLED48CX6LB - vanaf 1.149 euro

Maar niet iedereen wil zo’n groot gevaarte in zijn woonkamer hebben staan. Anderhalf jaar geleden kwam LG Electronics met een 48 inch-uitvoering van evergreen-productlijn op de proppen, en die werd snel erg populair: niet voor niets is het de derde best verkochte tv in het Nederlandse taalgebied, na al twee andere uit zijn eigen reeks. Bekijk de LG OLED48CX6L hier.

Volledig scherm Wéér goeddeels dezelfde tv, maar dan een maatje kleiner. © LG

4. Samsung QLED QE55Q90T - vanaf 939 euro

Samsung, wereldwijd de grootste fabrikant van televisietoestellen en zeker in dit segment de erfconcurrent van LG, levert zijn tv-toppers met Qled: een technologie met nanokristallen in de beeldplaat (Quantum Dot Light Emitting Diodes) die zelf geen licht geven maar de kleuren wel flink versterken. Een voordeel van Qled is dat het een zichtbaarder beeld geeft in een fel verlichte ruimte, wat handig kan zijn voor wedstrijden die bij klaarlichte dag worden gespeeld. Bekijk de Samsung QLED QE55Q90T hier en ontdek welke webshop hem het snelste en goedkoopste kan leveren.

Volledig scherm Bij wie liever Qled heeft, valt deze het beste. © Samsung

5. LG C1 55" - vanaf 1.449 euro

De betere LG-televisie zit vanzelfsprekend wat lager in de verkoopstoptien, omdat hij wat prijziger is. Voor het extra geld krijg je een supersnelle tv met fenomenaal beeld en een snelle beeldverversing. Er zitten ook vier hdmi-ingangen op, en het WebOS-besturingssysteem leidt je vlot door je kijk-apps. Bekijk de LG C1 55" hier en ontdek welke webshop hem het snelst levert.

Volledig scherm De C1 zit net één prijsklasse hoger. En dat zul je ook merken, zeggen reviewers. © LG

6. LG OLED55BX6LB - vanaf 979 euro

Deze, eveneens van LG, gaat dan weer specifiek voor een betere balans tussen prijs en kwaliteit. Het is een oled-tv met snelle beeldverwerking en het WebOS-besturingssysteem, net als de andere LG’s in dit overzicht. Maar er werd wat beknibbeld op gebied van design en snelheid van de computerhardware binnenin: het duurt daarom wat langer om door de interface te gaan. Lees hier alles wat je moet weten over de LG OLED55BX6LB.

Volledig scherm Eentje voor wie erg op de prijs-kwaliteitsverhouding let. © LG

7. LG G1 65"- vanaf 2.289 euro

Je ziet meteen aan de prijs dat de LG G1 niet voor ieders budget is, maar wie het ervoor wil ophoesten weet wel waar zijn centen naartoe gaan. Deze televisie is om te beginnen superplat, en zijn beeld is mooi zichtbaar vanuit een brede waaier aan kijkhoeken. Dankzij zijn snelle beeldverwerking is hij de ideale tv voor wie graag sport kijkt. Maar ook voor gamers is het een absolute topper: met de vier hdmi 2.1-ingangen geeft hij de beste beeldkwaliteit van de nieuwe lichting gameconsoles mee. Ideaal, dus, om je tussen twee wedstrijden door aan een spelletje Fifa te wagen. Bekijk de LG G1 65" en al zijn specificaties hier.

Volledig scherm Deze is momenteel de absolute topper van LG. © LG

8. Samsung QLED Q80T 55" - vanaf 1.049 euro

Deze Qled van Samsung is maar nét iets duurder dan het Samsung-toestel dat wat hoger staat in deze lijst, maar scoort evenredig beter op gebied van beeldverwerking, contrast, kleuren, zwartwaarden en bewegingsscherpte. Als je liever Qled hebt (onder meer als je vaker overdag tv kijkt), dan haal je liever honderd euro extra boven. Lees hier alle info over de Samsung QLED Q80T 55".

Volledig scherm Het extra honderdje ten opzichte van het hoger geplaatste Samsung-toestel zie je wel op het scherm. © Samsung

9. Sony Bravia XR A90J 55" Titanium - vanaf 2.399 euro

Bij Sony-tv’s weet je dat je topkwaliteit krijgt, maar er ook voor zult betalen. Dat geldt ook voor deze Bravia XR A90J, het nieuwe oled-topmodel van de Japanse fabrikant. Hij ziet er ook lekker strak uit dankzij zijn minimalistische vormgeving. Ook niet onbelangrijk: het is een Google TV, dus je hebt ook het beste Smart TV-besturingssysteem dat momenteel bestaat. Lees de specificaties van de Sony Bravia XR A90J 55" Titanium hier.

Volledig scherm Sony is niet van de goedkope tv's. Maar kwaliteit krijg je altijd voor je geld. © Sony

10. LG 49NANO866NA - vanaf 699 euro

Tot slot nog een prijsbrekertje van LG Electronics. Eentje dat zich prima meet met de hoger vermelde toestellen, onder meer op gebied van beeldverversingssnelheid, Smart TV-systeem en aansluitingen. Het grote verschil is dat het geen oled-tv is, want die technologie vind je gewoon niet voor deze prijs. In plaats daarvan werkt deze televisie met de NanoCell-technologie, die de kleuren die op het scherm worden geblazen automatisch ‘bijwerkt’. Alles wat je moet weten over deze LG 49NANO866NA lees je hier.

Volledig scherm Tot slot: geen Oled, geen Qled, maar Nanocell. © LG

Zoek jij nog een televisie voor het EK? Ontdek hier ons advies.

