Verkoop Spaans tweede verblijf piekt: elke dag worden 11 Belgen eigenaar

Woon.In het laatste kwartaal van 2021 kochten maar liefst elf Belgen per dag een tweede verblijf in Spanje, goed voor bijna duizend woningen. Dat meldt de vereniging van Spaanse notarissen. “De voorspelde inhaalbeweging heeft plaatsgevonden. Vanaf de tweede jaarhelft klom de verkoop uit het dal en zijn de cijfers zelfs beter dan voor corona”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates.

In totaal werden vorig jaar 3.458 woningen aan Belgen verkocht in Spanje, een stijging van 13,7 procent ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Gemiddeld ging het om 9,47 aankopen per dag. Tijdens het laatste kwartaal steeg dat aantal zelfs naar gemiddeld elf per dag, wat neerkwam op 999 woningen. België staat hiermee op de vierde plaats van buitenlandse kopers met een marktaandeel van 5,5 procent.

“De regio Alicante-Murcia is nog steeds het populairste. Deze zonnige streek is makkelijk bereikbaar met veel keuze aan betaalbare vluchten via twee luchthavens op amper twee uurtjes vliegen van Brussel. Antwerpen, Oostende, Charleroi en Luik”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates dat al 25 jaar actief is in Spanje.

“Mensen willen hier vooral komen genieten. Niet alleen van zon-zee-strand, maar ook van de restaurants en bars, van de shoppingmogelijkheden en van de cultuur in historische steden, zoals Cartagena en Murcia. Bovendien is het leven een stuk goedkoper dan in België. Qua type vastgoed zijn vooral ruime nieuwbouwappartementen en -villa’s in trek die gelegen zijn in een resort met ontspanningsfaciliteiten op wandelafstand.”

