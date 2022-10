Vergunningen voor nieuwbouw op laagste peil in vijf jaar

Met het bouwverlof in het achterhoofd draait de sector in juli traditioneel op een lager toerental, maar het verschil was dit jaar wel heel groot met een afname in de nieuwbouw van 19,7 % in vergelijking met een maand eerder. De cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel tonen aan dat de daling in Vlaanderen (-22,6 %) veel meer uitgesproken was dan in Wallonië (-10,6 %). Gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar werden er in ons land reeds 17.707 nieuwbouwvergunningen afgeleverd, ofwel 8,5 % minder dan in dezelfde periode in 2021. Het aantal huizen en appartementen is bijna even groot.