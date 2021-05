Vergeet die pingpongtafel: welke extralegale voordelen moet je zeker binnenhalen?

jobsHeb je een nieuwe baan gestrikt, is de kans groot dat je staat te popelen om je contract te ondertekenen. Ondanks je enthousiasme denk je echter best goed na voor je klakkeloos je kribbel zet. De arbeidsvoorwaarden die je voorziet (of net niet) zijn erg bepalend voor de invulling van je werk. Jobat.be vroeg aan Renata De Witte, managing Consultant Legal HR van SD Workx, wat je vooral niet mag vergeten bij het onderhandelen.

Renata De Witte: “Idealiter streef je naar een win-winsituatie voor werknemer en werkgever. Op heel wat vlakken is dit gelukkig perfect mogelijk. Arbeidsvoorwaarden kun je mijns inziens opdelen in drie grote luiken. Het eerste is dat van de verloning. De grote trend die we hier zien is het cafetariaplan. Meer en meer werknemers willen zelf hun salarispakket samenstellen en ook steeds meer werkgevers gaan hier op in. Flexibele verloning vergroot hun aantrekkelijkheid, maar heeft nog meer voordelen voor hen. Maar al te vaak blijkt bij algemene invoering van een voordeel dat heel wat werknemers eigenlijk geen vragende partij zijn. De werkgever voorziet bijvoorbeeld extra vakantiedagen, terwijl niet alle begunstigden hierop zaten te wachten. Met een cafetariaplan kunnen zij deze verlofdagen ‘verkopen’ en het vrijgekomen budget gebruiken voor iets anders, zoals meer loon. Daarnaast leeft de variabele verloning vandaag enorm. Bedrijven voorzien naast het vaste inkomen steeds vaker een variabel deel: een stukje loon gekoppeld aan targets. De bonus die te verdienen valt geeft werknemers een drive en kan je via het systeem van warrants bovendien optimaliseren. In het luik verloning blijft verder de firmawagen een hot item. Ondanks er rond dit voordeel op wetgevend vlak momenteel veel beweegt, blijft het (para-)fiscaal interessant, zeker als je voor een groene wagen kiest. Je kan echter ook lobbyen voor de invoering van een mobiliteitsbudget. Hiermee kunnen werknemers hun verplaatsingen op de meest efficiënte en duurzame manier verzorgen. Dien je voor je job onkosten te maken, kan je verder pleiten voor een onkostenvergoeding wil je netto wat meer overhouden.”

Time is money

“Een tweede belangrijk luik omvat alles wat te maken heeft met tijd. Sinds de coronacrisis is telewerk zo erg in opmars. Zelfs kleine Kmo’s, waar dit voordien bij gebrek aan controlemogelijkheden niet bespreekbaar was, merken sinds de verplichte invoering dat het best goed werkt. Het personeel kan het werk beter inpassen in het privéleven, wat de werknemerstevredenheid verhoogt. Maar ze blijken thuis ook productiever te zijn, aangezien ze zich er beter kunnen concentreren. En het bedrijf spaart op de koop toe kantoor- en benzinekosten uit. Ook glijtijden zijn erg in trek. Deze arbeidsvoorwaarde bevordert eveneens de werk-privébalans, maar is ook interessant voor werkgevers aangezien medewerkers geen kostbare tijd verliezen in de file. Verder bewijzen extralegale vakantiedagen en anciënniteitsdagen hun nut. Bedrijven die ze toekennen merken dat hun personeel minder snel vertrekt.”

Blijven groeien en doorgroeien

“En dan is er het luik van de zelfontplooiing. In eerste instantie dien je je af te vragen waar je op dit gebied behoefte aan hebt. Kosten voor een opleiding zou de firma eventueel kunnen financieren vanuit een cafetariaplan, maar zeker wat duurdere opleidingen betreft zijn werkgevers vaak terughoudend. Om hen toch te overtuigen kan je misschien een scholingsbeding laten opnemen. Dit stelt dat onder bepaalde voorwaarden, indien de werknemer kort na de opleiding het bedrijf verlaat, deze de kosten ervoor gedeeltelijk dient terug te betalen. Zo bouw je een veiligheid in voor de werkgever. Ook doorgroeiopties zijn vaak belangrijk voor werknemers, maar ze zijn helaas moeilijk contractueel te bepalen. Wel kan je laten opnemen een evaluatiemoment in te lassen, waarna je mogelijk kan doorstromen naar een hogere functie.

Je dient er natuurlijk op te letten dat je eisenpakket strookt met de realiteit. Om te onderzoeken of je loonvraag marktconform is, bestaan er tools zoals het Salariskompas. Vergeet je toch iets op je contract te zetten kan je nadien verzoeken dit toe te voegen in een addendum. Besef dat dit dan vooral van de goodwill van de werkgever afhangt en de mate waarin deze je tevreden wil houden. Zodra je contract is beklonken, is het niet meer gangbaar er veel aan te sleutelen.”

