Vergeet Compostela, onze reporter wandelt de Transardennaise: “34.000 stappen per dag, en elke stap stelt dubbel”

Eten Sapphire House Antwerp is eerste hotel dat 100% plantaar­dig menu serveert: wat kan je verwachten? “Vleesfans komen hier niets tekort”

Van ontbijt tot lunch, diner en zelfs roomservice: in het recent geopende Sapphire House Antwerp hotel is het volledige eetaanbod 100 procent plantaardig. Een primeur voor ons land, waar chef Bart De Pooter van restaurant Pastorale (**) in Reet verantwoordelijk voor is. Wat kan je verwachten van zo’n plantaardig menu? En komen die menu’s fervente vleeseters tegemoet? “Het ontbijtmenu bevat alle klassiekers die je gewend bent, maar in een nieuw jasje.”

11 juni