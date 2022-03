Verenigde Staten zet zich schrap voor het nieuwe tornadoseizoen: “Bij de krachtigste tornado zie je snelheden van meer dan 322 kilometer per uur”

De meteorologische lente is vandaag begonnen en daarmee ook het tornadoseizoen in de Verenigde Staten. Het land staat bekend om zijn indrukwekkende wervelwinden. Nergens anders ter wereld zie je er zoveel. En die kunnen vaak ook heel angstaanjagend en verwoestend zijn. In het afgelopen decennium kostte dit natuurfenomeen de Amerikanen al ettelijke miljarden dollar.

Tornado’s kom je tegen op elk continent, behalve op Antarctica. Maar de Verenigde Staten zijn met meer dan 1.200 wervelwinden per jaar het tornadoland bij uitstek. Dat heeft alles te maken met de ligging. Warme vochtige lucht van de golf van Mexico reist over de ‘grote vlaktes’ van de VS. Dat is de regio tussen de Mississippi en de Rocky Mountains. Die bergen spelen trouwens een belangrijke rol want ze zorgen voor koude droge lucht. Die ontmoet dan de warme vochtige lucht op de vlaktes. En dat geeft een explosieve situatie.

Het begint net zoals bij elk ander onweer. De warme lucht stijgt en vormt een cumulonimbus wolk, dat is een onweerswolk. Maar af en toe gaat zo’n wolk nog een stapje verder en groeit uit tot een supercel. Een gewoon onweer zuigt lucht naar binnen, maar bij een supercel begint die lucht ook nog eens te draaien. Al is dat nog geen garantie op een tornado. In slechts één op de vijf supercellen vormt zich ook effectief een tornado. Een kolom lucht die met een enorme snelheid ronddraait.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Slechts één op de vijf supercellen vormt een tornado. © Photo News

Tornado’s zien er niet enkel indrukwekkend uit, ze zijn ook één van de meest gewelddadige weerfenomenen op onze planeet. Wanneer ze door een bewoond gebied trekken, kunnen ze heel veel schade veroorzaken. Meteorologen delen tornado’s op in categorieën op basis van die schade. Men noemt dit de Enhanced Fujita Scale. Een EF0 tornado heeft rukwinden tussen de 105 en 137 km/u. Er breken dan takken af, voorwerpen gaan vliegen of er is schade aan het dak van je huis. Maar bij de krachtigste tornado, een EF5, bereiken de rukwinden snelheden van meer dan 322 kilometer per uur. In dit geval maakt de tornado zowat alles met de grond gelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De krachtigste tornado afgelopen jaar was een EF4. Hij trok half december over Tennessee en Kentucky met windsnelheden tot 310 km/u. Slechts 1 op 100 tornado’s is zo sterk. Er vielen door deze tornado 56 doden en meer dan 500 gewonden. Ook hier bij ons zijn er tornado’s. Al ligt dat aantal veel lager. Zo’n 250 per jaar in Europa, waarvan drie tot vijf in België. Eén van de krachtigste ooit in ons land raasde in 1967 door Oostmalle. De windsnelheid toen bedroeg 266 kilometer per uur.

Het seizoen is nu dus gestart in de VS en loopt tot eind juni. Al is het daar heel het jaar natuurlijk oppassen voor tornado’s.

Lees ook: