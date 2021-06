"Verder studeren loont, maar de ene richting is de andere niet": onze werkexpert somt op na welke studie je het meest én het minst kans hebt op een job

"Alleen­staan­de met gemiddeld inkomen houdt 18% meer over van brutoloon bij halftijds werken": hoe interes­sant is een parttime job?

19 mei Voor meer qualitytime met het gezin, om meer te kunnen reizen of om je meer te kunnen richten op je passie: heel wat mensen kiezen er op een bepaald moment in hun carrière voor om even wat minder te gaan werken. Vier in plaats van vijf dagen per week of halftijds. Maar wat betekent zo’n levenskeuze op financieel vlak? Hoeveel hou je met andere woorden over van je loon als je deeltijds gaat werken? Onze werkexpert Stijn Baert zocht het uit.