Verbluffende villa van 125 miljoen euro heeft ook Belgisch tintje

BOUWSHIFT. Waar liggen de woonuit­brei­dings­ge­bie­den in jouw buurt? Zo vind je ze

Benieuwd waar door de bouwshift uit een woonuitbreidingsgebied ooit een bos zou kunnen verrijzen in jouw buurt? Of ben je bang dat jouw ideale woonplek in een gebied met overstromingsrisico ligt? Je kan het allemaal zelf makkelijk opzoeken op geopunt.be. Hieronder helpen we jou op weg.

25 februari