Veel vakantie maar nooit een firmawagen: wat zijn de voor-en nadelen van een job als leerkracht?

JobsMet 2.818 waren ze vorig schooljaar: werknemers die hun baan in de privésector inruilden voor een job in het onderwijs. Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor en het hoogste aantal ooit. Toch blijft het lerarentekort nijpend. Hoe komt dat? En wat zijn de voor-en nadelen van een job in het onderwijs? Jobat.be vroeg het aan Koen Pelleriaux en Lieven Boeve, topmannen van GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Je werkt mee aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, krijgt een mooie wedde, bent vrij tijdens de schoolvakanties én werkt in een sector in transitie. Een baan in het onderwijs kent heel wat voordelen”, zo stellen Koen Pelleriaux en Lieven Boeve, topmannen van GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Uitdagend beroep

Het cliché wil dat je als leerkracht een vlakke loopbaan tegemoet gaat. Maar mits wat eigen initiatief en overleg met de directeur valt dat zeker te doorbreken. “Ik zeg altijd dat mensen geschikt moeten zijn voor de job”, vertelt Lieven Boeve. “Het is nu eenmaal een uitdagend beroep. Daarom zouden we eigenlijk een klein overschot aan leerkrachten moeten hebben, zodat scholen aan personeelsbeleid kunnen doen. De ‘match’ tussen leerkracht en school is een niet te onderschatten factor.”

Wie nu in het onderwijs stapt, krijgt heel wat kansen. Al is dat deels noodgedwongen door het lerarentekort. Het schooljaar moet nog starten, maar nu al is er sprake van een aanzienlijk tekort. Dat zien zowel Lieven Boeve als Koen Pelleriaux. Er is nood aan leraren basisonderwijs en voor bepaalde vakken aan leraren in het secundair onderwijs. “Daar spreken we voornamelijk over de vakken Frans, wiskunde, wetenschappen, technische en praktische vakken”, zegt Pelleriaux.

In vergelijking met andere jaren is het lerarentekort een stuk vroeger gespreksonderwerp nummer één onder directeuren. “Enkele jaren geleden doken de problemen op vanaf januari of februari”, duidt Lieven Boeve. “Nu was het eigenlijk al een item op het einde van vorig schooljaar.”

Meer leraren nodig

Hoe dat komt? Het lerarentekort is nijpender dan ooit omdat er simpelweg meer leraren nodig zijn. “Wie met pensioen gaat, moeten we vervangen”, legt de topman van het katholiek onderwijs uit. “Maar dat is niet alles. Zo is er extra inzet nodig van leraren om de leerachterstand na corona in te halen. En misschien het belangrijkste: het aantal leerlingen blijft stijgen.” Wie nu in het onderwijs stapt of gebruik maakt van zijn of haar eerder behaald diploma, maakt dus een wezenlijk verschil. “Je kan zeker een maatschappelijke meerwaarde creëren”, aldus de topman van GO!.

Voordelen:

• Je loon is gewaarborgd bij ziekte.

• Je hebt een voordelige hospitalisatieverzekering.

• Je beschikt over een zekere vrijheid en autonomie om je voorbereidingen te plannen.

• Je bouwt een overheidspensioen op.

• Je bent vrij tijdens schoolvakanties.

• Je krijgt een eindejaarstoelage en vakantiegeld.

• Vastbenoemde leerkrachten worden doorbetaald tijdens vakantieperiodes. Tijdelijke leerkrachten krijgen een uitgestelde bezoldiging die wordt berekend op voorgaande prestaties.

• Je werkt – meestal – dicht bij huis.

Nadelen:

• Het werkt stopt vaak niet na het lesgeven. Denk aan lesvoorbereidingen en extra vergaderingen.

• Een snipperdag nemen is niet mogelijk.

• Een echte vakantie plannen kan je enkel tijdens de officiële schoolvakanties: de duurste periode om op reis te gaan.

• Geen firmawagen, bedrijfs-gsm of tankkaart.

• Je loon stijgt volgens de loontrap. Passie voor het vak of extra inzet worden niet meegerekend.



