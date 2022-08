Veel relaties sneuvelen na vakantie. Hoe komt dat? "Vervelende gewoontes worden in die periode uitvergroot”

1 op de 5 mensen op Tinder heeft relatie: "Seks met mijn man stelde niks meer voor”

Niet alleen bij singles zitten datingapps in de lift. Volgens onderzoek van dr. psycholoog Elisabeth Timmermans (KU Leuven) - ze schreef het boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ - heeft één op de vijf mensen op Tinder een relatie. Uit nieuwsgierigheid om te checken of ze nog goed in de markt liggen of om mensen met dezelfde seksuele oriëntatie te vinden. Stefanie en Emiel vertellen over hun geheim dubbelleven op Tinder: “Terwijl mijn man aan het werk was, had ik in een nabijgelegen bosje seks met mijn Tinderdate op de motorkap van zijn auto.”

