Veel Belgen kunnen niet sparen: met deze tips lukt het misschien wel

Spaargids.beIn 2020 waren vier op de tien Belgen niet in staat om tijdens een doorsnee maand te sparen. Evenveel landgenoten kunnen zonder inkomen hun huidige levensstandaard niet langer dan drie maanden behouden. Ze beschikken dus niet over de aangewezen spaarbuffer van zes nettomaandlonen. Spaargids.be gaat na hoe je er toch in slaagt om ook met beperkte middelen een spaarreserve op te bouwen.

1. Stel realistische spaardoelen

Alle beetjes helpen en elke euro die je vandaag aan de kant zet, bewijst later misschien wel zijn nut wanneer dat echt nodig blijkt. Ambieer geen onrealistische spaardoelen, aangezien je dan snel ontmoedigd raakt wanneer die buiten bereik lijken.

2. Zet extra’s opzij

Het vakantiegeld of de eindejaarspremie vormen een welkome extra op het maandloon. Probeer aan de verleiding te weerstaan om die bedragen meteen te besteden. Of beloon jezelf met een deeltje ervan, maar hou ook nog iets aan de kant voor later.

3. Beperk persoonlijke leningen in aantal, bedrag en tijd

Persoonlijke leningen bieden een reddingsboei in financieel precaire tijden. Het aflossen ervan zet evenwel een rem op je spaarvoornemens. Ga dus na of die bepaalde aankoop echt wel vereist is. Probeer daarnaast ook de looptijd en het bedrag te beperken. Ter illustratie: een persoonlijke lening voor een bedrag van 8.000 euro met een looptijd van 48 maanden kost bij de goedkoopste kredietverstrekker volgens Spaargids.be in totaal 699,04 euro aan intresten. Bij een bedrag van 4.000 euro en een looptijd van 24 maanden nemen de intresten af tot 185,84 euro.

4. Neem geen vrede met de wettelijke minimumrente

De meeste banken beperken zich voor hun spaarboekjes tot de wettelijke minimumrente van 0,11% (0,01% basispremie en 0,10% getrouwheidspremie). Dat kan je met veel goede wil een doekje voor het bloeden noemen. Toch hoef je niet meteen vrede te nemen met die minimumrente. Sommige banken bieden een intrest die tot meer dan zes maal hoger ligt, zonder dat je centen blootgesteld zijn aan (beurs)risico’s.

Benieuwd waar je de beste rente versiert? Hier kan je spaarrekeningen vergelijken

5. Laat je centen niet op je zichtrekening staan

Vanwege de huidige lage rentes laten steeds meer mensen hun geld op de zichtrekening staan. Dat is om verschillende redenen niet altijd aangewezen. Je maakt op een zichtrekening immers helemaal geen aanspraak op intresten. Maar misschien nog belangrijker is de spaardiscipline. Het geld van je zichtrekening kan je immers – in tegenstelling tot dat op de spaarrekening – meteen aanspreken voor impulsaankopen in de winkel. Om die reden valt het aan te raden om vlak na de storting van je loon of inkomen een vast bedrag naar de spaarrekening over te boeken.

6. Doe aan pensioensparen

Met individueel pensioensparen zorg je zelf voor een mogelijke aanvulling bovenop je wettelijke pensioenbedrag. Wie aan pensioensparen doet, geniet bovendien van een fiscaal voordeel tot 30%. Behalve de belastingvermindering biedt pensioensparen ook een rendement. Spaar je via een pensioenspaarverzekering? Dan is het rendement, in tegenstelling tot dat van een beleggingsfonds, gegarandeerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.