Veel aandelen zijn met 5 tot 15% gestegen, maar onze beursexpert waarschuwt voor optimisme

"Groot tekort aan chips is kans voor beleggers": onze beursex­pert legt uit in welke chipaande­len je het best investeert

16 juni De vraag naar chips is groter dan ooit. We hebben het dan niet over de gebakken aardappelschijfjes, wel over de nog dunnere variant van silicium waarop tal van elektronische schakelingen worden aangebracht, ofwel halfgeleiders. Door de digitalisering heerst er momenteel een groot tekort aan chips. En daar kan je als belegger heel wat geld mee verdienen volgens onze beursexpert Pascal Paepen. “Als je dan toch wil meedoen aan de cryptogekte, dan liever met een chipaandeel.”