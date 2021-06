Vastgoedprijzen aan kust koelen wat af, maar twee gemeenten blijven fors stijgen: waar krijg je wat voor je geld?

Niet alleen in Knokke is luxevast­goed razend populair: onze woonexpert toont de riantste villa’s in elke provincie

25 mei Luxevastgoed – alle huizen en appartementen boven de 500.000 euro – doet het bijzonder goed op de woningmarkt. In good old Knokke kan het aanbod de vraag niet meer bijhouden, maar ook elders in het land spreken makelaars van een krapte. Onze woonexpert Björn Cocquyt zet de meest imposante eigendommen per provincie op een rij.