Vastgoedkoopkracht zakt fel onder historisch gemiddelde

Woon.Het gemiddelde Belgische huishouden kan zich momenteel een woning van 85 m² veroorloven. Om dat in perspectief te plaatsen, onderzocht Immoweb de vastgoedkoopkracht van de afgelopen 45 jaar. Daaruit blijkt dat we ons momenteel ver onder het historisch gemiddelde van 102 m² bevinden.

Het dieptepunt van de Belgische vastgoedkoopkracht was tijdens de oliecrisis in 1980. De koopkracht bedroeg toen 79 m² ofwel nog 6 m² minder dan vandaag het geval is. In de zeven jaar die daarop volgden, nam de koopkracht het meeste toe, tot een record van 140 m². De bankencrisis in 2007 zorgde voor een nieuwe, sterke daling tot 80 m².

“Destijds was de vraag in ons land naar vastgoed heel groot, wat de prijzen opdreef. Vandaag is dat ook het geval”, vertelt Piet Derriks van Immoweb. “Wat ons indertijd geholpen heeft om uit die crisis te komen, was de verlaging van de rente. Maar nu stijgt de rentevoet net en dat weegt op het budget van de Belgische huishoudens.”

“Hoewel we de prijzen stilaan zien stabiliseren, zouden de opeenvolgende verhogingen van de rentevoeten de vastgoedkoopkracht verder kunnen uithollen. Toch zouden de gezinnen binnenkort financieel wat extra ademruimte kunnen krijgen, dankzij het mechanisme van de loonindexering. Dat zou de stijgende kosten van het levensonderhoud minstens deels moeten compenseren. Het is in elk geval een cruciaal element waar de Belg voortaan rekening mee moet houden bij zijn vastgoedplannen.”