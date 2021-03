‘Vastgoed behoudt zijn waarde’: klopt dat nog steeds?

SparenInvesteren in vastgoed wordt vaak als interessante optie genoemd voor wie wat spaarcenten over heeft. Op uw spaarboekje brengt dat geld immers niet veel op, en veel mensen hebben niet meteen zin in beleggingen. Vastgoed bleek de voorbije jaren ook een goede belegging. Maar blijft dat wel zo? Spaargids.be zocht uit of de prijzen momenteel op hun piek zitten en of een eventuele terugval mogelijk is.

De prijzen van vastgoed swingen al jaren de pan uit.

• In 2020 werden huizen in Vlaanderen volgens gegevens van de Federatie van Notarissen 6,7% duurder, wat hun prijs op gemiddeld 306.629 euro bracht. Sinds 2016 bedraagt de prijsstijging nu al 17,9%.

• Voor appartementen was dat nauwelijks anders. Zij stegen het voorbije jaar gemiddeld 6,5% in prijs, tot gemiddeld 247.562 euro. De voorbije vijf jaar stegen de prijzen met 15,6%.

• In Brussel zien we een gelijkaardig verloop. In 2020 klom de prijs van een woning met 4,4% tot 499.488 euro, die van een appartement met 8,1% tot 274.382 euro. Sinds 2016 gaat het om prijsstijgingen van 13,6% en 20,8%.

In beide gevallen werd trouwens géén rekening gehouden met luxevilla’s en opbrengsteigendommen, juist om een vertekening van de resultaten te vermijden.

De prijsstijgingen van vastgoed zijn veel groter dan de inflatie (die uitdrukt welke mate consumptiegoederen duurder worden, nvdr.). In 2020 steeg die maar met 0,4%. Tussen 2016 en 2020 bedroeg de geldontwaarding 6,3%. Kortom: als u uw geld in vastgoed belegde, deed u een goede zaak.

Overwaardering vastgoed

Belangrijk als u nu op zoek bent naar investeringsmogelijkheden: wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Dan ziet een investering in vastgoed er al iets minder rooskleurig uit. Volgens de Nationale Bank van België vertoonden de vastgoedprijzen in de eerste drie kwartalen van 2020 een overwaardering van 13,5%. Met andere woorden: de prijzen zijn te hoog opgelopen.

De Nationale Bank wijst er onder meer op dat de woningprijzen vorig jaar sterk bleven stijgen, terwijl het gemiddelde gezinsinkomen wegens de coronapandemie maar beperkt aandikte. Verder viel in Vlaanderen het fiscale voordeel van de woonbonus weg. Dat zijn dus twee zaken die eerder een rem hadden moeten zetten op de prijzen van vastgoed, stelt de instelling in haar jaarverslag.

Ook KBC gaat momenteel uit van een overwaardering van de vastgoedmarkt. Volgens de bank bedraagt die zo’n 10% (volgens haar vastgoedrapport januari-juni 2021). Ze ging daardoor uit van een terugval van de prijzen met 3%, al heeft ze dat intussen bijgesteld tot -1%. De komende maanden dreigen veel mensen misschien werk te verliezen door voorspelde faillissementen, waardoor hun financiële draagkracht vermindert. Toch verwacht de bank dat de prijscorrectie maar tijdelijk zal zijn. Vanaf 2022 gaat ze opnieuw uit van een prijsstijging.

ING ziet het iets optimistischer. Die bank verwacht op basis van een inschatting in november 2020 voor dit jaar weliswaar een afkoeling van de prijzen, maar geen terugval. Integendeel. Ze gaat nog steeds uit van een toename met 3%.

Bij Belfius staat de verwachtingsmeter voor dit jaar op – 0,1%. Voor 2022 rekent de bank op een herstel met 0,7%.

Wat meespeelt in die berekeningen is de lage rente, waardoor woonleningen interessant blijven. Aan de huidige tarieven kunnen meer gezinnen een groter bedrag opnemen dan vroeger.

Tegelijk leggen investeerders een bodem onder de prijzen. Een spaarboekje brengt nauwelijks nog iets op. Wordt de inflatie mee in rekening gebracht, dan gaat een stuk van de koopkracht van het geld op de spaarboekjes zelfs verloren. Veel spaarders zoeken dus naar alternatieven, en vastgoed is in die zin een houvast.

Individuele waarde van een woning

Opgelet: wat hierboven staat, gaat over het zogenaamde macroniveau, niet over de waarde van individuele woningen. Als u al een woning of appartement kocht, of momenteel op zoek bent, dan weet u dat de waarde door veel zaken wordt beïnvloed. Is de woning goed onderhouden of gerenoveerd? Hoe evolueert de buurt? Is er openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving? Is het ver van het stadscentrum gelegen? Zulke zaken zorgen er bijvoorbeeld voor dat een specifieke woning of appartement aan waarde kan verliezen, ook als de algemene markt juist aantrekt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be: