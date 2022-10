Vannacht zetten we de klok een uur achteruit: onze wetenschapsexpert geeft advies om zo snel mogelijk te wennen aan het winteruur

Het is weer zover. Komende nacht zetten we met zijn allen de klok een uur achteruit. En zoals ieder jaar vragen we ons dan af: schaffen we het winter- of zomeruur niet beter gewoon af? En zo ja, welke tijd laten we dan best in het verleden? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters geeft mee wat voor wetenschappers de beste optie lijkt, én geeft advies om de uurwisseling vlot te laten verlopen.

De zomertijd is dood, lang leve de wintertijd. Een uur minder lang licht, maar wel een uur meer slapen. Klinkt als een goede deal, tenminste als je de impact op ons lichaam buiten beschouwing laat. Want voor sommige mensen zorgt de uurwisseling dagenlang voor heel wat ongemak door een verstoring van hun slaappatroon. Dat zal ongetwijfeld weer uitmonden in heel wat discussies, thuis en op het werk, over het nut ervan. Want waarom zetten we ieder jaar de klok een keer voor- en achteruit?

Oorspronkelijk liep de Belgische tijd gelijk met die van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog verplichtte de Duitse bezetter ons om de klok gelijk te zetten met hen. Een uur vooruit dus. Na de eerste bevrijding draaiden we de wijzers nog terug, na de tweede niet meer. In de jaren 70 kwam hier nog eens een extra uur bij in de vorm van de zomertijd. In heel Europa voerde het ene na het andere land deze maatregel in als reactie op de oliecrisis. Dat extra uur daglicht zou zich vertalen in minder energiekosten. Al betwijfelen wetenschappers of het zomeruur ooit energiebesparing heeft opgeleverd.

Sommige mensen ondervinden fysieke hinder door de uurwisseling en er is twijfel over het nut ervan: waarom schaffen we het dan niet gewoon af? Diezelfde vraag stelde de Europese Commissie zich in 2018. Kiezen we niet beter definitief voor één van de twee? Het Europees Parlement en de Europese burgers konden zich hier wel in vinden. Zo geschiedde het, in 2021 zouden we voor het laatst van uur wisselen. Niet dus, er kwam geen beslissing of het nu zomer- of winteruur zou worden. De Europese Commissie liet dus weten dat er in de komende jaren geen afschaffing van de zomer of wintertijd zal volgen.

Quote De mens leeft volgens een ritme van ongeveer 24 uur en 10 minuten. Maar gelukkig resetten ons gedrag en het zonlicht elke dag ons bioritme. Martijn Peters

Maar stel dat er toch een beslissing was gevallen. Welke zou dan de beste zijn? Het afschaffen van de wintertijd of de zomertijd? De wetenschap lijkt in ieder geval een voorkeur te hebben: we blijven best bij de wintertijd. Eén van de hoofdredenen hiervoor is dat ons bioritme er beter bij aansluit. Elke persoon heeft een soort interne klok, die verantwoordelijk is voor ons slaap-waakritme. Deze biologische klok laat ons weten wanneer het tijd is om op te staan en om te gaan slapen. De klok loopt weliswaar niet volledig gelijk met een dag. De mens leeft volgens een ritme van ongeveer 24 uur en 10 minuten. Maar gelukkig resetten ons gedrag en het zonlicht elke dag ons bioritme.

Wat als we voor het zomeruur zouden kiezen? Dat extra uur licht in de zomer lijkt misschien wel fijn (hoera, nog langer een terrasje doen) maar betekent tegelijkertijd ook dat de zon rond nieuwjaar pas om 9.45 uur zou opkomen. Dat gebrek aan zonlicht in de ochtend zou het voor ons moeilijker maken om aan de dag te starten. Ons lichaam zou maar melatonine blijven aanmaken, waardoor we ons slaperig zouden voelen. In de zomer zit je dan weer met het probleem dat meer zonlicht in de avond ervoor zorgt dat je het moeilijk hebt om te gaan slapen. Simpelweg omdat ons lichaam zegt: geen donker, geen melatonine en dus geen slaap. Het gevolg van een ontregelde biologische klok betekent een ‘sociale jetlag’. Dat wordt niet alleen gelinkt aan vermoeidheid en irritatie, maar ook aan problemen met onze afweer, obesitas, hart- en vaatziekten, depressie… . Ons natuurlijk ritme zo goed mogelijk respecteren is dus de boodschap.

Maar zolang politici blijven debatteren over het wel of niet afschaffen, maken we de overschakeling maar best zo vlot mogelijk voor onszelf. Hier zijn drie tips waarmee je de aanpassing aan de uurwisseling vlotter kan laten verlopen:

1. Zorg voor een geleidelijke overgang naar een nieuw slaapritme

Probeer een drastische verandering te vermijden door stap voor stap te gaan. Ga enkele dagen voor de overschakeling telkens wat vroeger of later slapen, bijvoorbeeld een kwartier. Zo kan je geleidelijk aan toewerken naar dat verschil van een uur. Sta ook vroeger of later op.

Volledig scherm Vermijd schermlicht van jouw smartphone of computer 1 à 2 uur voor het slapengaan © Getty Images/Westend61

2. Help je biologische klok een handje

Gebruik licht in jouw voordeel. Probeer in de winter zo snel mogelijk na het ontwaken je lichaam bloot te stellen aan fel licht. In de zomer kan je bijvoorbeeld de aanmaak van melatonine stimuleren door je huis te verduisteren met rolluiken of gordijnen. Ga ook geen zware fysieke inspanningen meer doen en vermijd schermlicht van jouw smartphone of computer één à twee uur voor het slapengaan. Op die manier gaat je lichaam in slaapmodus.

3. Hou het hele jaar een gezond slaapritme aan

Een goede nachtrust is het hele jaar door belangrijk. Ga (als het kan) op tijd slapen zodat je voldoende nachtrust hebt. Zorgt ook voor regelmaat in je slaappatroon. Als je met een slaapachterstand aan een uurwisseling begint, maak je het alleen maar erger.

