Vanaf 1 oktober mag je Groot-Brittannië enkel binnen met een paspoort: “Een citytrip naar Londen zal tot 260 euro meer kosten”

Westhoek Coronare­gels voor Britten versoepeld, maar niet genoeg voor toeristi­sche sector: “Wie dubbel gevacci­neerd is, moet vrij kunnen reizen”

10 september Een dag na een actie in Ieper tegen de strenge coronaregels die Britten moeten ondergaan om naar België en terug te reizen, versoepelen de regels. Voortaan moeten Engelse toeristen niet meer in quarantaine en moeten ze zich alleen in hun thuisland laten testen. “Maar dit is niet voldoende, we moeten af van die dure PCR-testen, anders komen we er niet”, reageert de toeristische sector.