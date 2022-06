Vanaf 1 juli gelden 5 nieuwe regels voor wie met een e-step rijdt: dit moet je weten

Vias Institute meldt dat er in 2021 maar liefst 1.022 geregistreerde ongevallen met e-steps waren. “Bij één op de zeven van die ongevallen was een jongere onder de zestien jaar betrokken”, schetst woordvoerder Stef Willems. Dat is meteen een belangrijke reden voor de aanpassing van de regels. “Bij de ongevallen vielen er 130 gewonden. Eind 2021 formuleerde Vias verschillende aanbevelingen om de wegcode aan te passen, waaronder het voorstel dat heeft geleid tot de nieuwe wegcode voor gebruikers van e-steps op de openbare weg.”

Stef Willems overloopt met ons wat er precies verandert voor de e-stepgebruiker die zich op openbare weg in het verkeer begeeft. Er zijn vijf grote veranderingen:

Pas vanaf 16 jaar

De belangrijkste wijziging is dat je pas vanaf zestien jaar met een e-step mag rijden. “Nu voel je intuïtief dat het niet klopt dat een min-16-jarige zomaar met iets mag rijden dat 25 km/uur gaat. Voor een bromfiets klasse A, die even snel mag rijden, moet je ook zestien jaar zijn. Bovendien beschikt dat voertuig over veel grotere wielen en moet het ingeschreven zijn. De regels voor e-steps waren dus niet logisch. Nu kan in principe een kind van acht jaar met zo’n elektrische step op stap gaan. Jongeren van tien, twaalf of veertien jaar kunnen de risico’s onvoldoende inschatten om zich in het verkeer te begeven met een snelheid van 25 km/uur. Daarom is het een heel goede zaak dat dit straks niet meer kan.” De wegcode voorziet één uitzondering: in speelstraten of op de zeedijk. “Daar is sprake van recreatief gebruik, maar het is belangrijk dat je in die gevallen ook heel goed rekening houdt met de andere weggebruikers.”

Maximaal één persoon

Vanaf 1 juli mag je met maximaal één persoon op een e-step rijden. Dus geen meerijders of passagiers meer. “Soms zie je nu steps met zelfs drie personen voorbijsnorren. Dat is levensgevaarlijk. Steps zijn daar niet op voorzien. En als je met twee of meer op een step staat, beperken de passagiers de manoeuvreerruimte van de bestuurder waardoor die het toestel mogelijk niet volledig onder controle heeft.”

Verbod om op het trottoir te rijden

Het trottoirs wordt verboden terrein voor rijdende e-steps. “Tot dusver is er een regel die stipuleert dat je stapvoets, dus 5 tot 6 km/uur, op het voetpad mag rijden. Te vaak zag je bestuurders met hun e-step met te hoge snelheid op het trottoir rijden. Daarmee breng je voetgangers in gevaar en bezorg je hen een oncomfortabel gevoel. Daarom is dat vanaf 1 juli niet meer toegelaten.”

Steps achterlaten op specifieke locaties

De nieuwe regels maken komaf met de zogenaamde struikelsteps: de deelsteps die sommige gebruikers om het even waar achterlaten. “Nu is een verkeersbord ontworpen dat het mogelijk maakt om aan te geven waar je verplicht steps moet stallen en waar het verboden is steps achter te laten op het openbaar domein. Dankzij die duidelijke regels zullen andere weggebruikers geen last meer hebben van rondslingerende steps.”

Reflectoren en fluorescerende band

Meer dan één op de vier ongevallen (28 procent) met een elektrische step gebeurt ’s nachts of bij beperkte zichtbaarheid. E-steps die ’s nachts rijden, moeten voortaan zijn uitgerust met reflectoren en een wit fluorescerende band aan de zijkant. “De lichtjes van steps zijn vaak heel klein en het achterlicht bevindt zich laag bij de grond. Voortaan zullen e-steps goed zichtbaar zijn op de openbare weg.”

58 euro boete

Wie de nieuwe regels overtreedt, begaat een overtreding van de eerste graad: goed voor een boete van 58 euro. De maximumsnelheid blijft 25 km/uur. “Waar moeten e-steps nu rijden? Heel simpel: waar je met de fiets rijdt. Is er een fietspad, dan horen e-steps op het fietspad. Is er geen fietspad, dan horen ze op de rijbaan waar je normaal gezien met de fiets zou rijden. Een helm dragen is niet verplicht, maar we raden het wel ten stelligste aan. Idem voor andere vormen van bescherming zoals pols-, elleboog- en kniebeschermers.”

Andere regels voor e-steps met zadel

Meer en meer zien we in het straatbeeld ook e-steps met zadel. “Dat zijn in principe geen steps”, zegt Stef Willems. “De Belgische en Europese wetgeving zijn daarin duidelijk: zodra je op een step een zadel plaatst, spreken we over een bromfiets. Je moet het voertuig inschrijven. Om op de openbare weg te mogen, moet je in het bezit zijn van een gelijkvormigheidsattest, nummerplaat en verzekering. Dus waarom een e-step ombouwen? E-steps met zadel kan je online kopen. Maar de vraag is of je dan ook een gelijkvormigheidsattest ontvangt. Meestal is dat niet het geval. Zolang je dat niet hebt, mag je met het toestel niet op de openbare weg.”

