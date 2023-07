Van vrijheidsstrijder tot ‘girl next door’: deze biografieën peppen je zomer op

HLN ShopDuik jij deze zomer in de boeken? Het aanbod meeslepende lectuur is bijna even onmetelijk als de blauwe zee aan je voeten op je vakantiebestemming. Mogelijk verdiep je je graag in een inspirerend, waargebeurd levensverhaal? HLN Shop dijkt het aanbod voor je in en schuift vier sprankelende nieuwe biografieën naar voren. Eindigen doen we met een toptip voor de kids.

Androgyne veldheer

De gevierde auteur Ilja Leonard Pfeijffer, bekend van onder meer La Superba en Grand Hotel Europa, heeft een nieuwe klepper klaar: Alkibiades. Heb je geen Master geschiedenis op zak, is de kans groot dat deze naam geen belletje doet rinkelen. Er zijn immers al zo’n 2.500 jaar gepasseerd sinds deze lichtzinnige politicus, veldheer en Olympisch kampioen wagenrennen Athene op haar grondvesten liet daveren en tot ver daarbuiten over de tongen ging. De welgestelde Griek was ook bevriend met Socrates, zorgde voor de apotheose in de Peloponnesische oorlog en deed uiteindelijk de democratie wankelen.

In zijn historische boek dat verbazingwekkend actueel aanvoelt, portretteert Pfeijffer hem zelf als de extravagante, geniale, opzienbarende, androgyne, biseksuele en omstreden strateeg van Athene tijdens de grote oorlog tegen Sparta. En prijst hem als de mooiste man van Griekenland. Kortom, stof genoeg voor een vuistdikke roman waarvan geen van de 900 pagina’s er te veel aan is.



Grote dromen en kleine kantjes

Grote kans dat je wel al gehoord hebt van Martin Luther King. Maar wat weet je eigenlijk over het leven van de iconische dominee en activist, behalve dat hij in 1968 doodgeschoten werd en vijf jaar voordien de wereldberoemde woorden ‘I have a dream…’ uitsprak, waar hij sindsdien onlosmakelijk mee verbonden is?

Zijn dromen en daden zijn voor het eerst in 40 jaar tot in de puntjes beschreven door de Amerikaanse journalist Jonathan Eig in de biografie King. De auteur beriep zich daarvoor op een schat aan interviews en nooit eerder gepubliceerde bronnen, onder meer uit de geheime archieven van de FBI die het boegbeeld van de Afro-Amerikaanse strijd voor gelijke rechten een tijdlang schaduwde.

Eig levert een wervelend portret af van een van de meest inspirerende figuren van de 20e eeuw. Hij zet daarbij zowel de grootsheid van de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in de verf, maar ontziet ook diens talrijke kleine kantjes niet.



Oorlog en poëzie

Een legende van eigen bodem zag het levenslicht als Leopold Andreas van Ostaijen in Antwerpen en zorgde tijdens zijn korte leven voor furore in de wereld van de letteren. Paul van Ostaijen stierf in 1928 toen hij amper 32 jaar oud was aan tuberculose (een jaar voor de geboorte van Martin Luther King), maar zag toch tijd genoeg om enkele pennenvruchten na te laten die tot op vandaag - bijna 100 jaar later - algemeen waardering krijgen. Denk aan het gedicht Marc groet ‘s morgens de dingen of Boem Paukeslag uit de bundel Bezette Stad.

Het leven van de modernistische dichter vormt nu zelf het onderwerp voor een boek in De dichter die de wereld wilde veranderen van Matthijs de Ridder. De schrijver en criticus reconstrueert voor het eerst nauwgezet het korte maar bewogen levensverhaal van ‘zot polleke’. Dat bleek zich meer dan eens op de eerste rij van de geschiedenis af te spelen, onder meer tijdens de belegering van Antwerpen in 1914 en de Novemberrevolutie aan het einde van de Grote Oorlog in Berlijn.



Valse vooruitgang

Wil je je tijdens je vakantie inleven in de authentieke Spaanse cultuur? Dan zit je gebeiteld met Feria van Ana Iris Simón. Haar boek liet het zowel aan linker- als aan rechterzijde knetteren in haar geboorteland Spanje en kreeg zopas een Nederlandse vertaling. De schrijfster neemt je in haar debuut mee naar haar kinderjaren in La Mancha waar haar jonge zelf tijdens vakanties met haar grootouders en hun speelgoedkraam langs kermissen trok.

Tijdens haar studie in het hippe Madrid keerde ze zich af van deze simpele manier van leven, maar al snel won nostalgie het van trots en zocht ze die levensstijl, magisch in zijn eenvoud, weer op. In haar autobiografische roman richt Simón zich tot haar ongeboren zoon en kijkt kritisch naar onderwerpen als klasse, identiteit en familie. Ze brengt een ode aan het bestaan op het platteland en betreurt de teloorgang van de manier van leven aldaar, die het moet afleggen tegen wat ze ‘valse vooruitgang’ noemt.



Voor de kids! Ook je kroost blij maken met een inspirerend boek? Schotel hen een luchtige en verfrissende ‘biografie’ voor met het ‘Camille Posterboek’. Dat bevat niet enkel 12 grote posters van de popster, haar fans komen ook heel wat te weten over de zangeres zelf in dit vriendenboek. Dat laten ze nadien invullen door hun eigen vrienden om ook hun zielenroerselen te ontrafelen. Volledig scherm Camille Posterboek. © HLN Shop

