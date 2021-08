Van verzekeringen tot een budgetplan: expert geeft tips aan jongeren die alleen willen gaan wonen

De coronacrisis leidde bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) tot meer hulpvragen van jongeren over alleen wonen. Er komt dan ook heel wat bij kijken. Wat moet je zeker in orde brengen? En hoeveel kost de sprong uit het ouderlijke nest? Hulpverlener bij het JAC, Hans Geys, geeft een overzicht. “Hoe sneller de praktische dingen geregeld zijn, hoe beter.”

Het JAC, het jongerenaanbod van het Centrum voor het Algemeen Welzijnswerk (CAW), helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Ook voor zelfstandig wonen. “Ik heb de indruk dat we door de coronasituatie meer vragen hebben binnengekregen rond begeleid zelfstandig wonen. Mensen moesten heel lang heel kort op elkaar leven. De spanningen die in een gezin leven waren voordien gemaskeerd omdat jongeren vaak op school waren. Door corona kwamen die meer boven water of escaleerden ze.”

“Als jongeren bij ons terechtkomen, overlopen we samen wat er allemaal moet gebeuren. Daarna geven we een lijstje mee. Op die manier kunnen ze ook echt iets doorstrepen als een van de punten is afgewerkt. Dat werkt motiverend en verlaagt de stress.” De jongeren die daarvoor komen aankloppen bij het JAC bevinden zich vaak in moeilijke situaties, maar de tips van Geys zijn handig voor iedereen die voor het eerst alleen gaat wonen.

1. Zorg dat je zicht hebt op je budget

“Het lijkt misschien evident, maar het is belangrijk dat je een goed zicht hebt op je budget en over voldoende inkomen beschikt. Bij jongeren met wie wij in contact komen, is dat vaak niet zo simpel. Sommigen zijn alleenstaande studenten en krijgen een leefloon van het OCMW van ongeveer 980 euro per maand. Daarom stellen we met hen een document op waar alle geschatte inkomsten en kosten in staan. We kijken naar de vaste kosten, zoals de huurprijs, maar ook iets variabelere kosten, zoals kledij. Als je zo’n document opstelt, heb je een beter zicht op wat je budget is. Zo kan je ook achterhalen hoe hoog je huurprijs mag zijn. Ga zeker ook na wat in de huurprijs zit en wat de extra kosten zijn. In een appartement heb je soms nog gemeenschappelijke kosten. Andere appartementen zijn inclusief water. Het is belangrijk om dat vooraf uit te zoeken om je budget te bepalen.”

“Hou ook rekening met de huurwaarborg, een groot bedrag dat in één keer betaald moet worden. Het is belangrijk om daar op voorhand over na te denken en het nodige bedrag opzij te zetten. OCMW’s kunnen daar in bepaalde situaties wel in ondersteunen. Er is ook een woningfonds waar jongeren onder bepaalde voorwaarden een huurwaarborglening kunnen aangaan”, zegt Geys.

Maak je iets stuk in je woning, dan wordt dat meestal van die huurwaarborg afgetrokken. Daarom wordt vaak ook een plaatsbeschrijving opgemaakt bij het begin van de huur, waarin de staat van de woning gedetailleerd wordt beschreven. Een plaatsbeschrijving is niet verplicht en is vooral voor de verhuurder belangrijk. Zonder plaatsbeschrijving kan de verhuurder namelijk niet aantonen dat de staat van de huurwoning bij het einde van de huur anders is dan bij het begin. Als er wel een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, zorg dan dat alle gebreken erin staan. Trek ook voldoende foto’s. Vergeet niet dat die plaatsbeschrijving ook kosten met zich kan meebrengen.

2. Verander je adres

Je domicilie is je officiële adres en moet je binnen de acht werkdagen na je verhuis aangeven bij de bevolkingsdienst van je gemeente. Als je dat hebt gedaan, komt een wijkagent langs om te controleren of je er effectief woont. Vergeet dus niet om je naam op de brievenbus en de deurbel van je woning te plakken. Vervolgens word je ingeschreven in het bevolkingsregister.

“Het is ook belangrijk dat je je adreswijziging overal doorgeeft. Voor zelfstandige studenten die afhankelijk zijn van het OCMW is dat bijvoorbeeld noodzakelijk. Pas als de domicilie in orde is, word je gezien als alleenstaande student”, weet Geys. Het kan soms een tijdje duren voor de adreswijzigingen overal zijn doorgegeven. Om te voorkomen dat je nog post ontvangt op je oude adres, kan je bij bpost vragen dat je post automatisch naar je nieuwe adres wordt gestuurd.

3. Sluit de nodige verzekeringen af

Je kan je voor zo goed als alles verzekeren, maar bepaalde verzekeringen zijn belangrijker dan andere. “Laat je geen verzekeringen aansmeren die niet per se nodig zijn. Vooral de brandverzekering is belangrijk en ook verplicht. Bijkomend kan je ook een familiale- en een diefstalverzekering nemen. Een familiale verzekering dekt de schade die jij, je huisgenoten of huisdieren hebben veroorzaakt”, zegt Geys.

“Daarnaast heb je ook een ziekteverzekering nodig en moet je je dus aansluiten bij een mutualiteit. Een extra hospitalisatieverzekering is ook aan te raden.” De ziekteverzekering is verplicht zodra je gaat werken of als je ouder bent dan 25. Ben je jonger dan 25 en studeer je nog of zit je in je beroepsinschakelingstijd? Dan val je nog onder de ziekteverzekering van je ouders. Een hospitalisatieverzekering is optioneel. Het beschermt je tegen ziekenhuiskosten die buiten de sociale zekerheid vallen, zoals een eenpersoonskamer en kosten voor bepaalde behandelingen en medicatie die niet altijd door de mutualiteit worden terugbetaald. “Die kosten kunnen al snel hoog oplopen, dus een hospitalisatieverzekering kan dan wel nuttig zijn”, vult Geys nog aan.

Quote Kies niet zomaar de eerste de beste mutuali­teit en verzeke­rings­maat­schap­pij. Je moet echt kijken wat het beste is volgens je eigen situatie. Zo kan je wel wat geld uitsparen. Hans Geys (JAC)

Geys raadt ook aan om de verschillende mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen te vergelijken. “Kies niet zomaar de eerste de beste. Je moet echt kijken wat het beste is volgens je eigen situatie. Zo kan je wel wat geld uitsparen.” Zo zijn er verzekeringsmaatschappijen die voor een brandverzekering jongerenkorting aanbieden. Op de website van Spaargids kan je makkelijk de verschillende ziekenfondsen in jouw buurt met elkaar vergelijken.

4. Sluit een contract af met een energieleverancier

“Bij de overname van een woning wordt het energieovernamedocument in orde gebracht. De nieuwe en de oude bewoner vullen daar de meterstanden van elektriciteit en gas in”, weet Geys. Dat document is niet verplicht, maar kan belangrijk zijn als er later discussie is over de meterstanden. Let op: naast een energieovernamedocument moet je nog steeds een nieuw contract afsluiten met een energieleverancier. Via deze tool van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) of via MijnEnergie kan je nagaan welke energieleverancier het voordeligst is voor jou. Vind je het ook belangrijk dat jouw energie milieuvriendelijk is? Op mijngroenestroom.be vind je een handig overzicht.

5. Wacht niet te lang met internet en televisie

“Jongeren vergeten soms dat er wachttijden zijn voor internet- en televisieaansluiting. De kans is klein dat je vandaag iemand belt en morgen al iemand kan langskomen voor installatie. Je kan dit dus het best in orde brengen zodra je weet wanneer je gaat verhuizen. Ook hier kan je heel wat geld uitsparen door de verschillende providers met elkaar te vergelijken. Ga na wat je budget is en wat je echt nodig hebt.”

Heyday-app

Het JAC ontwikkelde vorig jaar ook een app die jonge mensen ondersteunt bij zelfstandig wonen: Heyday. “Veel vragen die jongeren hebben over alleen wonen, worden in die app beantwoord. Er staan ook handige tips in zoals waar je op moet letten als je een woning gaat bezoeken. Ik raad de app ook aan alle jongeren aan die bij ons komen aankloppen met vragen rond alleen wonen.” Een gouden tip van Geys: stel het niet te lang uit. “Het hele proces van alleen gaan wonen brengt vaak stress met zich mee. Hoe sneller de praktische dingen geregeld zijn, hoe beter.”

“Wees ook niet bang om de hulp in te schakelen van familie, vrienden of het JAC als je alleen gaat wonen. Zelfs als je alleen woont, woon je niet op een eiland en is het belangrijk om mensen om je heen te hebben op wie je kan rekenen en naar wie je toe kan met vragen. Iedereen kan bij ons terecht voor advies en ondersteuning, niet enkel jongeren in een moeilijke situatie.”

Geys waarschuwt voor bijkomende kosten zoals een abonnement voor het openbaar vervoer, gemeentebelasting, personenbelasting en indien je een auto hebt: benzine, onderhoud, verzekering, verkeersbelasting en kosten bij panne. “De prijzen zijn sterk verschillend naargelang de situatie van de jongere die alleen gaat wonen”, zegt Geys. “Het is duidelijk dat jongeren die bij ons aankloppen vaak deze prijzen niet kunnen betalen en dat maakt het voor hen extra moeilijk om uit hun situatie te geraken.”

