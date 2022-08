“Van uitslag, hoofdpijn en diarree tot longklachten, blazen rond de mond en zelfs verlamming”: daarom mag je niet zwemmen in een meer met blauwalgen

Nu we met schitterende temperaturen te maken krijgen, wordt een plons in die vijver in je buurt wellicht extra aanlokkelijk. Tenzij er een blubberige, blauwgroene laag op het water drijft. Waar komt die stinkende massa vandaan? En is het gevaarlijk om er toch een snelle duik in te nemen? Ellen Decaestecker, professor aquatische en evolutionaire biologie aan de KU Leuven (KULAK), licht toe. “Zwemmen of pootjebaden in water met blauwalgen is géén goed idee.”