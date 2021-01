Van “twijfelachtig effect” tot “je wordt bij de neus genomen”: prof neemt 8 permanente haarkleuringen onder de loep

Knippen of toch omarmen? Hoe langer de lockdown, hoe creatiever de coronacou­pes

15 januari Een ontplofte matras, een vogelnest of coupe ravage. Het aantal synoniemen voor kapsels waar geen huis meer mee te houden valt, is uitgebreid. Als de kappers nog dichtblijven tot april, zal onze haardos gemiddeld 5 cm gegroeid zijn. Zelf de schaar erin zetten? Of toch maar omarmen, die coronacoupe? "De vrouwen zijn enthousiast over mijn krullenbol", zegt Bart Tommelein (Open Vld).