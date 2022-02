Van sporten krijg je energie én ga je beter slapen: expert tipt 8 oefeningen die zorgen voor de ideale nachtrust

GEZOND KILO’S KWIJT. Onze expert legt uit hoe je snel en goed die feestkilo’s eraf wandelt

Wandelen wordt zelden gezien als een sport, maar wie minstens drie keer per week een stevig eind gaat stappen, is door de band genomen een stuk gezonder dan iemand die dat niet doet. Ook mooi meegenomen: wandelen is de ideale manier om zonder al te veel inspanning toch een hoop calorieën te verbranden. En dat is ideaal na de eindejaarsperiode. “Weeg je 80 kilo en stap je een uur aan 5,5 km/u, dan verbruik je zeker 350 kilocalorieën”, zegt topkinesist Lieven Maesschalck.

3 januari