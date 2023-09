Van slechts 5 tot 20 minuten keukenwerk: deze vier gerechten schuif je in recordtijd in de oven

Uitslag onder je oksel komt vaker voor dan je denkt. Onze dermato­loog geeft tips: “Let op met deze zalf”

Scheren of niet, en hoe raak je verlost van die vervelende zweetgeur? Daar maken we ons het meest zorgen om als het onze oksels betreft. Echter nog minder prettig en best veelvoorkomend: uitslag onder je armen. Hoe raak je van dit kwaaltje verlost? Dermatoloog Thomas Maselis weet raad. “Vermijd het te hard of te kort scheren van je oksels.”