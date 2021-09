Van schrijnwerker tot kinesist: met deze diploma’s heb je de jobs voor het uitkiezen

Terug naar school met deze streamtop­pers: zo wordt september verre van saai

3 september Uitgerust met nieuwe rugzakken, kaften en pennenzakken verzamelden jongeren woensdag massaal aan de schoolpoorten voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een allesbehalve tropische zomer steken wij hen graag een hart onder de riem met onze eigen ‘back to school’-streamingspecial. De kracht van muziek in ‘School of Rock’ (Streamz), sterren spotten in ‘Freaks and Geeks’ (Hulu) of een nultolerantie voor pestkoppen in ‘Get Even’ (Netflix): we vulden onze Kijkgids aan met een keur wervelende avonturen in een schoolse setting.