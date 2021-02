Van plan om te barbecueën dit weekend? Grillmaster Peter De Clercq legt uit welk toestel de beste smaak verzekert

Mooi weer dit weekend: mag ik een barbecue organise­ren? Of afspreken om buiten iets te drinken? Dit mag er nu wel en niet

8:56 “Doe je activiteiten liefst buiten", adviseert de overheid al even. In de vrieskou was dat alles behalve aangenaam, maar nu het kwik naar lentetemperaturen stijgt, is er meer mogelijk. Alleen: weet u nog wat er mag? Mag je een winterbarbecue organiseren? Mogen grootouders met de kleinkinderen naar de speeltuin? Mag je een balletje trappen in het park? En zal de politie dit weekend strenger controleren? Er komt alvast geen oproep om niet naar zee af te zakken.