Van nieuwe gadgets tot het uitstippelen van een traject: onze reisexpert vertelt wat je moet weten voor een geslaagde fietsvakantie

Valt je ketting eraf of staat je zadel niet meer goed? Zo fix je de meest voorkomen­de fietspro­ble­men volgens voormalig veldritkam­pi­oen Klaas Vantornout

17 juli Een deugddoende fietstocht is voor veel mensen dé manier om optimaal van een zomerse vakantiedag te genieten. Maar wat als je stalen ros het onderweg begeeft? We klopten aan bij niemand minder dan Klaas Vantornout. De ex-veldritkampioen geeft tegenwoordig avondles in fietsen herstellen, geeft crosslessen aan kinderen en werkt voor Fietsen Opsomer in Wingene. Hij leert je met woord en beeld de kneepjes van het vak: bekijk hier hoe je snel een band vervangt of je ketting er weer op te legt zonder je handen al te vuil te maken.