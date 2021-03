Van nieuw Marvel-spektakel tot fictie van eigen bodem: dit is onze streaming top vijf

Swipe hieronder naar rechts om onze top 5 te zien:

1. ‘Déjà-vu’ - Terug in de tijd

Veel overschot was er niet, maar vlak voor de verstrenging van de coronamaatregelen eind 2020 werden de laatste opnamen afgerond van ‘Déjà-Vu’, een Belgische adaptatie van de Canadese reeks ‘Plan B’ uit 2017. In deze zesdelige Streamz Original volgen we Florence ‘Flo’ Fierens (Natali Broods), een populaire radiohost, wier 15-jarige dochter Louise (Xenia Borremans) onverwacht zelfmoord pleegt. Wanneer een mysterieuze vrouw Flo de kans aanreikt om terug te gaan in de tijd, krijgt ze alsnog een herkansing om Louise te redden. Ondanks een overvloed aan Vlaams toptalent (met ook nog o.a. Koen De Graeve, Clara Cleymans en Barbara Sarafian) is het Borremans die meteen de show steelt met haar debuut in een hoofdrol. De 21-jarige actrice, én dochter van kunstschilder Michaël Borremans, lijkt vertrokken voor een veelbelovende carrière.

2. ‘Formula 1: Drive to Survive’ - Smeulend rubber

Als er ooit een sportdocureeks werd gemaakt die beklijvender en spectaculairder is dan de sport in kwestie, dan is het ‘Formula 1: Drive to Survive’ wel. De beleving achter de schermen van het Formule 1-circus wordt op ongeëvenaarde wijze in beeld gebracht. Van ronkende motoren, smeulend rubber, waanzinnige inhaalmanoeuvres en horrorcrashes tot de intense rivaliteiten tussen én binnen verschillende teams. In dit nieuwe derde seizoen staat het coronajaar 2020 centraal.

‘Formula 1: Drive to Survive’ – nu te zien op Netflix

3. ‘The Falcon and the Winter Soldier’ - Nieuw Marvel-spektakel

Aan het einde van megahit ‘Avengers: Endgame’ kreeg Sam Wilson (Falcon) het Captain America-schild toebedeeld en vond hij een bondgenoot in Bucky Barnes (The Winter Soldier). Ideaal voer voor deze gloednieuwe Marvel-reeks waarin de twee een wereldwijd, uitdagend avontuur aangaan. Hun geduld en capaciteiten worden stevig op de proef gesteld, terwijl ze strijden tegen de antipatriottische Flag-Smashers.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ – nu te zien op Disney+

4. ‘Sky Rojo’- Vluchten voor pooier

De namen Álex Pina en Esther Martínez doen mogelijk niet meteen een belletje rinkelen, maar ‘La casa de papel’ ongetwijfeld wel. Het creatieve duo achter de enorme Netflix-hit komt nu met een achtdelige nieuwe serie: ‘Sky Rojo’. Daarin worden sekswerkers op de vlucht Coral, Wendy en Gina – vertolkt door Verónica Sánchez, Lali Espósito en Yany Prado – tijdens een chaotische roadtrip achtervolgd door hun pooier.

‘Sky Rojo’ – nu te zien op Netflix

5. ‘Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal’ - Omkoopschandaal

Twee jaar geleden barstte in de VS het ‘college admissions scandal’ los, nadat aan het licht was gekomen dat verschillende rijke - en soms zelfs beroemde - Amerikaanse ouders een plekje aan elite-universiteiten hadden gekocht voor hun kinderen. Het FBI-onderzoek naar de omkoopschandalen kreeg de naam ‘Operation Varsity Blues’. De makers van ‘Tiger King’ en ‘Fyre’ vertellen in deze nieuwe Netflix-documentaire het opmerkelijke verhaal rond spilfiguur Rick Singer.

‘Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal’ – nu te zien op Netflix

