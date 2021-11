Van laptop tot televisie: met deze toestellen doe je geen miskoop op Cyber Monday

1. Oortjes: Sony WF-1000XM4

Deze draadloze oortjes zitten niet alleen goed, maar zijn ook uiterst slim. Zo herkennen ze bijvoorbeeld dat iemand tegen je praat, waarna de muziek automatisch pauzeert. Anderzijds detecteren de oortjes omgevingsgeluid en wind, waarna dat actief onderdrukt wordt. In de bijbehorende applicatie kun je ze tot in de puntjes personaliseren, zodat je de ultieme luisterervaring creëert.

2. Smartphone: Apple iPhone 12 Pro Max

Voor de nieuwste iPhone leg je altijd een stevig bedrag neer, maar tijdens deze periode zal je ongetwijfeld korting kunnen krijgen op de iets oudere modellen, zoals de Apple iPhone 12 Pro Max. Aangezien een iPhone al snel zes jaar meegaat, is het nog steeds interessant om een model van vorig jaar te kopen.

De iPhone 12 Pro Max is een aanrader voor al wie van fotografie houdt of een smartphone wil gebruiken om artikels te lezen en video’s te bekijken. Het 6,7 inch-scherm (17 cm) ligt goed in de hand en is prettig om mee te werken. Deze smartphone heeft langs de achterzijde niet één maar drie camera’s, inclusief een telelens die tot 2,5 keer optisch zoomt.

3. Laptop: Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 ACH6

Voor wie houdt van een snelle laptop, is deze Lenovo Ideapad een geknipt toestel. De processor in de Ideapad kom je vooral tegen in gaminglaptops, waardoor dit toestel makkelijk met grote bestanden om kan gaan. Doordat de grafische kaart minder krachtig is, is deze IdeaPad weliswaar eerder een werklaptop.

Dit model is voorzien van een groot 15 inch-scherm (38,1 cm), dat dankzij de hoge resolutie van 2560x1600 pixels meer werkruimte biedt dan de meeste monitoren.

4. Smartwatch: Apple Watch 6 en Garmin Vivoactive 4

Voor de nieuwe Apple Watch 7 betaal je momenteel zeker 458 euro, maar eigenlijk bestaan er weinig grote verschillen tussen deze en de vorige versie. Die laatste zal ongetwijfeld in de aanbieding zijn.

Ben je op zoek naar een Android-model? Dan is de Garmin Vivoactive 4 een aanrader. Het toestel heeft grotendeels dezelfde functionaliteiten als de Apple Watch, maar mikt vooral op sporters. Zo combineer je het met meer dan 20 sportapps of kan je het gebruiken om verschillende work-outs mee te doen.

5. Televisie: Samsung QE75QN800A

Wie graag een televisie met hoge resolutie en mini leds heeft, zit goed met de Samsung QE75QN800A. Dankzij de hoge 8K-resolutie en het sterke contrast kan je games spelen vlakbij het scherm zonder dat je de pixels kan tellen. Ook de hoge helderheid van het scherm is een voordeel. Zo kijk je voortaan in de zomer de Tour de France of een Grand Prix zonder dat je de gordijnen hoeft te sluiten.

