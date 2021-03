Van grauwe tuinmeubels tot groene aanslag: onze tuinexperte legt uit hoe je je terras het best schoonmaakt

Van een basic hottub tot een op maat gemaakte saunabar­rel: onze tuinexper­te toont hoe je een wellness creëert in je tuin voor elk budget

6 maart Met de wellnesscentra op slot snakken we naar de weldaad van warmte en water. Waarom niet de ultieme wellnessbeleving in je eigen tuin? Een houtgestookte hottub, een borrelende jacuzzi of een saunabarrel: op de juiste plek en met de juiste planten erbij, creëer je zélf je miniwellnesscentrum. Tuinexperte Laurence Machiels legt uit wat er buiten allemaal kan én wat het je kost. Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.