Van gevelreiniger tot ingenieur: dit verdien je in de bouw

Overweeg je soms een job in de bouw? De sector kent in ieder geval heel wat zware knelpuntberoepen. Jobat.be somt op wat de mogelijkheden zijn en wat je (bruto) kan verdienen.

Ingenieur elektrotechniek - 5.352 euro

Als industrieel ingenieur gespecialiseerd in elektrotechniek ga je aan de slag met elektronica en ICT. Interesse in wiskunde, op feiten gebaseerde wetenschappen en technologie is een must als je voor deze opleiding wilt gaan. Ingenieurs hebben doorgaans een mooi loon en de werkzekerheid is ook vrij groot. De meeste ingenieurs doen hun job graag. Zij die toch ontevreden zijn, zijn dat in de eerste plaats vanwege het slechte management of het gebrek aan waardering.

Werfleider – 3.980 euro

De coördinerende rol op een bouwwerf is weggelegd voor de werfleider. Die zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en dat iedereen weet wat te doen. Je probleemoplossend vermogen is daarom cruciaal. De job biedt best wat afwisseling, want de werfleider pendelt tussen de werf en het bureau. Werfleiders beginnen hun werkdag doorgaans samen met de andere medewerkers op de werf. Vroeg opstaan hoort er dus wel bij.

Elektricien – 3.149 euro

Onderhoudselektricien, residentieel of industrieel elektrotechnisch installateur: je kan als elektricien verschillende richtingen uit. Vergeleken met een algemene bouwarbeider moet een elektricien doorgaans minder krachtinspanningen doen en in minder stoffige omstandigheden werken. Je krijgt ook minder te maken met repetitieve handelingen.

Bouwarbeider ruwbouw of afwerking – 3.001 of 2.945 euro

Ga je als bouwarbeider aan de slag, dan kan je heel wat richtingen uit. In de ruwbouw gaat dat van metselaar over daktimmerman tot bekister. In de afwerking kan je aan de slag als schrijnwerker, dakdekker, stukadoor en nog een resem andere jobs. Veel van deze jobs zijn zware knelpuntberoepen, de kans op werk is dus reëel. Sommige bouwjobs kunnen fysiek wel wat van je vragen. Ook moeten bepaalde bouwarbeiders werken met gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld maar aan asbestverwijderaars.

Schilder of gevelreiniger – 2.940 euro

Muren, plafonds en deuren schilderen is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de job van een schilder. Maar ook in de voorbereiding van de schilderwerken kruipt veel tijd. Verder moet een schilder-decorateur ook kunnen behangen, vloerbekleding leggen, schuren, chape leggen of plamuren. Als gevelreiniger sta je vaak buiten op de stelling. Je herstelt beschadigingen, reinigt de gevel, voert kleinere schilderwerken uit en brengt een beschermende laag aan. In beide beroepen kan je instromen vanuit het secundair onderwijs, al dan niet via een bouwopleiding.

