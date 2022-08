Van een verticale plantentuin tot een vuurtoren: woonexpert toont 10 te gekke gevels van Belgische huizen

Onze woonexpert Björn Cocquyt heeft al wat huizen de revue zien passeren. In alle stijlen, kleuren en formaten. Want in ons kleine Belgenland heerst een grote architecturale vrijheid, met heel wat opvallende verschijningen in de ‘kakofonie’. Zoals deze tien bijzondere woningen, die hij spotte op zijn tocht langs Vlaamse wegen. Mooi of niet? Over smaak valt natuurlijk niet te twisten.