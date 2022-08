Van een leidinggevende functie naar een slagerij aan de andere kant van de wereld: Mathias (46) en Koen (50) begonnen een nieuw leven in Kaapstad

Wat is het verschil tussen THT en TGT in houdbaar­heids­da­tum? En verandert er iets met de hitte?

We hebben allemaal al wel eens een potje yoghurt opgegeten dat ver over houdbaarheidsdatum was. “Of je er ziek van wordt, kan verschillen door de ‘THT’ of ‘TGT’ op de verpakking bij houdbaarheidsdatum”, vertelt professor Frank Devlieghere. Wat is dan het verschil tussen beide? En blijven de houdbaarheidsdata hetzelfde met de hitte?

16:06