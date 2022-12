Van een gesigneerd Camille-boek tot de allerbeste new wave ooit op LP: dit zijn dé last minute cadeautips voor muziekfans

HLN ShopWie houdt er niet van muziek? Of het nu klassiek moet zijn of heavy metal, Vlaamse schlager of techno, ... Weet je het juiste genre te bepalen, dan is een muzikaal kerstcadeau altijd een hit. Wil je iemand verrassen met een pakje waar muziek in zit? HLN Shop sprokkelt zes geschenkideeën die deze kerst de juiste toon zetten.

De allerbeste new wave

Hoewel je in tijden van online streaming misschien niet meer moet komen aanzetten met een cd, blijft een streepje muziek toch vaak een aangewezen cadeau. Dat is zeker het geval wanneer de muziekfanaat in kwestie over een platenspeler beschikt.

Spotify en co hebben de elpee nog niet klein gekregen, en dankzij haar charme en authentieke geluid zal dat ook niet snel gebeuren. Integendeel, vinyl wint nog steeds aan populariteit, en dat óók onder jongeren, zo blijkt uit cijfers van de entertainmentindustrie. Net zo weinig passé als de vinylplaat is gelukkig de muziek uit de jaren ‘80.

Radiostation Willy verzamelt daarom de strafste hits uit deze periode van nucleaire dreiging en torenhoge inflatie in een zalvende vinylbox. Het ultieme kerstcadeau voor wavers van alle leeftijden.



Volledig scherm Willy: LP Het beste uit de New Wave 100. © HLN Shop

Decoratief retrodesign

Je kan ook op een andere manier een ode brengen aan de vinylplaat: namelijk met een set originele onderzetters. Replica’s van oude singles waar je je drankje op kwijt kan, geven meteen een retro toets aan je interieur, ook als je geen platenspeler in de woonkamer hebt prijken.

Deze afwasbare hebbedingen met antislip onderkant zien er niet enkel leuk uit, ze zijn tevens erg functioneel in hun strijd tegen lelijke kringen op je (salon)tafel.



Volledig scherm Vinyl Elpee onderzetters (set van 6). © Radbag

Samen spelen

Bij Kerstmis horen gezelschapsspelletjes, en ook die vind je op maat van muziekfreaks. Zo is er het bordspel ‘Maestro Ensemble & Symphony’, dat je tot een heuse dirigent bombardeert. Je probeert immers als eerste een muziekstuk te componeren dat je kan beluisteren via een QR-code. ‘Ensemble’ is ook geschikt voor beginnende muzikanten en kinderen vanaf 7 jaar.

Volledig scherm Maestro Ensemble & Symphony muzikaal bordspel. © Bax Shop

Gesigneerd boek van Camille

Heb je met een Camille-fan te doen? Dan vormt het vriendenboek mét gesigneerd posterboek van de zangeres een cadeau vol ‘vuurwerk’. Camille vulde zelf al als eerste het vriendenboek in, zodat je kroost een aantal leuke dingen over haar te weten komt, in afwachting van de antwoorden van hun vriend(inn)en. Een quiz en verjaardagskalender leuken het geheel verder op.



Draaien en prikken

Op zoek naar een kleine attentie? Een fijn cadeautje is dan een muziekdoosje dat het favoriete nummer speelt van degene die je wilt verrassen. Je vindt de lieflijke miniatuur draaiorgeltjes in tal van uitgaven, met klassiekers van ‘Imagine’ en ‘Stairway to Heaven’ tot ‘La Vie en Rose’, ‘Für Elise’ en ‘Jingle Bells’.

Zit je lievelingshit er niet tussen, dan ga je gewoon zelf aan de slag. Er bestaat immers ook een DIY-versie die je toelaat muziek van eigen hand te laten weerklinken. Door gaatjes in de blanco papieren strips de prikken, creëer je zelf een hoogstpersoonlijke melodie voor je muziekdoosje.

Volledig scherm Kikkerland nostalgisch muziekdoosje. © Bol.com

Overal muziek

Een geschenk waar je gegarandeerd mee scoort, zijn earbuds. Deze draadloze oortjes werken via bluetooth en verhogen het gebruiksgemak. Ze maken het mogelijk muziek overal mee naartoe te nemen, zodat je te verrassen muziekliefhebber het nooit lang zonder zijn songs moet stellen.

P.S.: Heb je een muziekfan met slechte smaak in huis rondlopen, dan bewijs je met dit cadeau bovendien een dienst aan jezelf.

Volledig scherm Stereoboomm Earbuds - TWS-100. © HLN Shop

